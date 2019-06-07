Play Store’daki Sahte Kripto Para Cüzdanı Uygulamalarına Dikkat!

Uzun süren bir sessizliğin ardından yeniden atağa kalkan kripto para birimleri, yatırımcılar kadar bilgisayar korsanlarının da iştahını kabartıyor. Uzmanlar, Android uygulama mağazası Google Play Store’da yer alan sahte kripto para cüzdanlarına karşı kullanıcıları uyarıyor.

2017’nin sonlarında 20.000 dolar seviyelerini gören Bitcoin, son bir yılın büyük kısmını 3.400 ila 4.000 dolar arasında geçirmişti. 255 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 55.4’ünü temsil eden Bitcoin, son dönemdeki yükselişiyle 9.000 dolar seviyelerine kadar çıktı.

Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasındaki hareketlilik, siber korsanlarının dijital namlularını yeniden bu alana çevirmelerine neden oldu. Siber güvenlik firması Eset araştırmacıları, Google Play’deki bazı popüler kripto para cüzdanı uygulamalarının taklit edildiğini tespit etti.

Bunlardan biri Trezor. Yaptıkları analizde, Trezor’la bağlantılı Coin Wallet adlı hileli bir uygulamaya ulaşan güvenlik araştırmacıları, sahte uygulamanın Trezor'un resmi uygulamasından hemen sonra ikinci sonuç olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Daha önce Trezor markasını suistimal eden kötü amaçlı yazılımlar görmediklerini ifade eden araştırmacılar, sahte uygulamanın, hesap bilgilerini hedefleyen kimlik avı amacıyla kullanılmış olabileceğini söyledi.

Belirlenen sahte uygulamaların Play Store’dan kaldırıldığını belirten Eset araştırmacıları, kullanıcıların sadece hizmetin resmi web sitesinden yönlendirilen, kripto para ile ilgili uygulamalara veya finans uygulamalarına güvenmeleri gerektiğini belirtti.

