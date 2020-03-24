Play Store'dan İlk GPU Güncellemesi Yayınlandı

Google Play Store'dan ilk GPU güncellemesi yayınlandı. Qualcomm, yeni yonga setleriyle birlikte (Snapdragon 865 ve 765 serisinden başlayarak) GPU sürücü güncellemelerini Play Store üzerinden sunabileceğini duyurmuştu. Bugünden itibaren Play Store'dan bazı cihazlar güncelleme alabilecek.

İlk aşamada Snapdragon 855 modellerine GPU güncellemesi yayınlayan Qualcomm, bu telefonların Samsung Galaxy S10, Galaxy Note 10 ve Google Pixel 4 olduğunu ifade etti. Ayrıca şirket daha fazla modelinin yine Play Store üzerinden güncelleme alacağını ekledi.

Play Store'da GPU güncellemesi nasıl yapılır?

Duyuru, Google ortaklığının bir parçası olan geliştiriciler Android GPU Inspector ile geliyor. Bu profil oluşturma aracı, geliştiricilerin iyileştirmeler yapılabileceği noktaları bulmak için mobil GPU kullanımını (Qualcomm Adreno GPU'su dahil) incelemelerine olanak sağlıyor.

Qualcomm ayrıca, Adreno GPU sürücüsünün beta sürümünü belirli geliştiriciler için kullanılabilir hale getireceğini ve daha sonra gelecekteki sürücü güncellemeleri için geri bildirim alabileceğini doğruladı. Şirket GPU güncellemesine ilişkin şunlara yer verdi: