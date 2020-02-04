Play Store Geliştiricilerinin Gelirleri Dudak Uçuklatıyor!

Google yaptığı açıklama ile birlikte Play Store için uygulama yayınlayan geliştiricilerin bugüne kadar ne kadar kazandığını ortaya koydu.

Yüz Milyarlarca TL

Mart 2012 tarihinde kullanıma sunulan Play Store geniş cihaz kitlesi ile birlikte mobil uygulama ve mobil oyun geliştiricileri için önemli bir gelir kapısı niteliğinde. Google yaptığı açıklamada kullanıma sunulan tarihten bu yana Play Store geliştiricilerine yapılan ödemenin 80 milyar dolar olduğunu doğruladı. Bu ise günümüz döviz kuru ile yaklaşık 480 milyar TL yapıyor.

Yapılan bu açıklama oldukça etkileyici gözükse de App Store bu noktada daha kazançlı bir yol gibi gözüküyor.

WWDC 2018 sırasında açıklamalarda bulunan Apple, 2018 yılı itibarıyla geliştiricilere yapılan ödemenin 100 milyar dolar olduğunu söylemişti. Şirket App Store'un her hafta 500 milyon ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini de doğrulamıştı. Aradan geçen bu iki yıla yakın süreçte farkın daha da açıldığını düşünebiliriz.

Kesin miktarların ötesinde geliştiricilerin Play Store'dan en fazla para kazandığı demografileri ya da bölgeleri bilmiyoruz. Play Store mevcut hali ile 139 ülkede ücretli uygulama yayını yapıyor.

Buna ek olarak Google, tüm geliştirici gelirlerinin yüzde 30 oranındaki kısmını aldığından dolayı asıl kazancın daha yüksek olduğunu düşünebiliriz. Nitekim brüt gelirlerin 114 milyar dolar olduğu söylenebilir. Eğer Android'in en büyük akıllı telefon platformu olduğunu göz önüne alırsak buradaki sonuçlar hayal kırıklığı yaratıyor.

Ancak App Store ve Play Store arasındaki bu büyük farka rağmen veriler Play Store'dan ciddi paralar kazanmanın mümkün olduğunu gösteriyor.