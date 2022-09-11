Google, Play Store'daki İncelemelere Yeni Filtreleme Sistemi Getiriyor

Google, incelemelerin ve derecelendirmelerin yayınlanmasını geciktirecek yeni bir politika getirerek Play Store'daki uygulama derecelendirmelerini ve incelemelerini olabildiğince dikkate değer hâle getirmek istiyor.

En son değişiklik, gerçek kişilerden geldikleri varsayılarak, kullanıcı tarafından gönderilen incelemeleri ve derecelendirmeleri halka açılmadan yaklaşık 24 saat bekletecek. Google, yeni politikanın Android uygulamalarındaki şüpheli derecelendirmeleri ve incelemeleri tespit etmesini hedefliyor.

Google, geliştiricilere konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Şüpheli puanları veya inceleme etkinliğini otomatik olarak algılamamıza izin vermek için kullanıcıların puan veya inceleme göndermesinden bu gönderilerin yayınlanmasına kadar yaklaşık 24 saatlik bir gecikme sunuyoruz. Bu dönemde incelemeleri görerek ve onlara yanıt vererek kullanıcılarınıza yardımcı olmaya devam edebileceksiniz ancak bunlar hemen herkese açık olmayacak."

Play Store İncelemeleri Artık 24 Saat Beklemeye Alınacak

Google'ın yeni Play Store politikası, uygulama ve oyunlarda sahte incelemelerin yayılmasını azaltmaya yardımcı olacak. İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu, ilgili platformlarında sahte incelemelerle mücadele etmek için geçen yıl Google ve Amazon hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

Sahte incelemeler ve derecelendirmeler, son birkaç yılda birçok geliştirici için özellikle de uygulamalarının popülerliğine zarar veren olumsuz yorumlar nedeniyle büyük sorunlar yarattı. Google'ın Play Store'daki derecelendirmeler ve inceleme sayfası, "incelemelerin, incelediğiniz içerik veya hizmetle ilgili yaşadığınız deneyimi yansıtması gerektiğini" belirtiyor ancak Play Store'daki bazı kullanıcı geri bildirimleri pek de uygulamayla alakalı olmayabiliyor.