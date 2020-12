Play Store’a İnternetsiz Oynanabilen Oyun Geliyor

Uygulamalara gelecek olan özellikleri önceden duyurmakla tanınan tersine mühendislik uzmanları Jane Manchun Wong ve Alessandro Paluzzi, Play Store’a internetsiz oynanabilen oyun geleceğinin müjdesini verdi. Bu oyun, Google Chrome’da çevrim dışı oynanabilen dinozor oyununa benzer şekilde hiçbir şekilde internet bağlantısı gereksinimi taşımıyor. İnternet bağlantınız kesildiğinde veya Wi-Fi bağlantısını kestiğiniz zaman oynayabileceğiniz bu oyunla ilgili tüm detaylar haberimizde.

Tersine mühendislik uzmanları Jane Manchun Wong ve Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre Play Store yakın bir zamanda internet kullanıcılarının oynaması için herhangi bir internet bağlantısı gerekliliğine sahip olmayacak bir oyun geliyor. Bu oyun, Google’ın dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı Chrome’unda yer alan dinozor oyunu gibi internet kullanıcılarının genellikle kesintiye uğramış internetin yeniden bağlanılabilir hale gelmesini beklerken oynayabileceği bir oyun olacak.

Bu video oyunu, Play Store’da internet bağlantısına sahip olmadan herhangi bir uygulama sayfasını ziyaret ettiğinde kullanıcının karşısına çıkacak. Oyunun asıl amacı, Android işletim sistemli cihaza sahip olan kullanıcının internete yeniden bağlanma şansı yakalayana kadar oyalanmasını sağlamak olacak. Bu oyunda Chrome’daki dinozor oyununun aksine sıcak hava balonunu yönetiyoruz. Oyunu oynama imkanına sahip olan kişiler oyunun oldukça bağımlılık yapıcı bir etkisinin olduğunu söyledi.

Google, Play Store kullanıcısının internet bağlantısı olmadığında ona yeniden denemesini veya internet bağlantısını kontrol etmesini söyler ancak Google yeni özellikle beraber internet kullanıcılarına alternatif bir seçenek sunuyor. Bu özellik geldikten sonra kullanıcılar hata mesajı ile karşılaşmaya yine devam ediyor ancak öncekinden farklı olarak bu hata mesajının hemen altında “Beklerken oyna” bölümü yer alıyor. Bu bölümde “Hot Air Balloon” isimli bir seçenek yer alıyor. Bu seçeneğin hemen yanında ise “Play” butonu bulunuyor.

Sıcak hava balonu ile gökyüzündeki baloncukların toplanması gereken internetsiz oynanabilen oyun şimdilik herkesin kullanımına açılmadı fakat yakın bir zamanda tüm Android işletim sistemli akıllı telefona sahip kişilerin hizmetine sunulması bekleniyor. Bu özelliğin küresel olarak kullanıma açılması ile birçok kişi internet bağlantısının olmadığında oynayabileceği alternatif bir oyuna sahip olacak. Oyunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Google Play Store is working on a mini-game Easter Egg



The aesthetic resembles Chrome’s Dinosaur game (chrome://dino) pic.twitter.com/R0lebJPqX4