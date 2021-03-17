Google Play Store Komisyon Ücreti Düşüyor

Google, Play Store komisyon ücreti için yeni bir karar aldı. Şirket, bu hafta yaptığı duyuruda uygulama geliştiricilerinin en önemli sorunlarından bir tanesini çözüme kavuşturacağını ve onlardan daha az para alacağını açıkladı.

Google'dan Play Store Komisyon Ücreti İçin Sevindiren Karar

Google, uygulama geliştiricilerinin özellikle son zamanlarda şikayetlerini sık sık dile getirdiği bir sorunu çözeceğini duyurdu. Şirket, eskiden resmi Android uygulama mağazasına yüklenen uygulamalardan tıpkı Apple'ın uygulama mağazasındaki uygulamalar için aldığı komisyon ücreti gibi %30 komisyon ücreti alıyordu.

Android uygulama mağazasının arkasındaki isim, uygulama geliştiricilerini sevindirecek kararını açıkladı ve uygulamalardan alınan ücreti yarı yarıya düşüreceğini duyurdu. Google, 1 Temmuz'dan itibaren uygulama içi satın alımlar da dahil olmak üzere uygulamalardan %30 komisyon ücreti almak yerine %15 komisyon ücreti almaya başlayacak.

Şirketin yıllarca uygulama geliştiricilerinden aldığı komisyon ücreti %30'du. Yeni karar, uygulama geliştiricilerinin isteğini tamamen karşılamasa da birçoğunu memnun edecekmiş gibi görünüyor çünkü uygulamalardan kesilen %30 komisyon ücretine kıyasla çok daha az bir kesinti yaşanacak ve geliştiricilerin kazancı daha da artacak.

Google'a göre bu değişiklik geliştiricilerin sadece %99'unu etkileyecek. Bu yeni karar, 1 milyon dolarlık gelir için geçerli olacak. 1 milyon dolardan daha fazla kazanan yayıncılardan daha yüksek komisyon ücreti alınacak.

Google'ın konu ile ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"Bir geliştiricinin çevrim içi bir ürün veya hizmet sattığında Google Play'ın kestiği hizmet ücretini 1 Temmuz 2021'den itibaren 1 milyon dolara kadar %15'e düşürüyoruz. Bu değişiklikle birlikte Play Store ile dünya çapında çevrim içi ürün veya hizmet satan geliştiricilerin %99'u ücret kesintilerinde %50'lik bir düşüş görecek. Bunlar, geliştiricilerin daha fazla personel işe alarak, pazarlama kadrosunu genişleterek, sunucu kapasitesini arttırarak ve daha fazlasını yaparak büyümelerine yardımcı olacaktır."

Google'ın uygulama geliştiricilerini düşünerek attığı adım uzun bir zamandır Apple'dan da bekleniyor ancak Apple ile Epic Games arasındaki gerilime bakılırsa teknoloji devinin şimdilik böyle bir planı yokmuş gibi görünüyor.

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