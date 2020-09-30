Android Kullanıcılarının Kurtulması Gereken Tehlikeli Uygulamalar

Android kullanıyorsanız Joker isimli kötü amaçlı bir yazılımın olduğunu ve kullanıcıların akıllı telefonuna imkansız denilen yöntemlerle bulaştığını duymuşsunuzdur ama duymamışsanız dikkatli olmanızda fayda var çünkü Play Store'daki uygulamalarla yayılmaya devam ediyor. Peki, Android kullanıcıları için büyük bir risk oluşturan uygulamalar neler? İşte Android kullanıcılarının hemen kurtulması gereken tehlikeli uygulamalar!

Play Store'dan İndirilmemiş Olması Gereken Tehlikeli Uygulamalar

Google'ın büyük uygulama mağazasında milyonlarca uygulama yer alıyor. Uygulama mağazasındaki uygulamaların çoğu kötü amaçlı yazılım açısından son derece güvenli olsa da kötü amaçlı yazılımların yer aldığı bulunduğu uygulamalara da rastlanabiliyor. Play Store'da her gün yeni uygulamalar indiriyor ve indirdiğiniz uygulamaları deniyorsanız dikkatli olmanızda fayda var çünkü aşağıdaki kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalardan bir tanesini indirmiş olabilirsiniz.

Google Play Store söz konusu kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaları uygulama mağazasından çok geç olmadan kaldırdı ancak Zscaler'a göre virüslü uygulamaları indiren yaklaşık olarak 120.000 cihaz bulunuyor. Uygulamalar, akıllı telefonunda yer alan önemli ve kişisel verileri çalabileceğinden ötürü büyük bir risk oluşturuyor. Kötü amaçlı yazılım geliştiricisi akıllı telefon sahibi hakkında topladığı verileri başkalarına satarak para kazanabilir.

Google, kötü amaçlı yazılımın yer aldığı bilinen tüm uygulamaları uygulama mağazasından kaldırdıktan sonra indirilen uygulamaları da devre dışı bıraktı ama uygulamalar devre dışı bırakıldığı için ortadaki tehlikenin de yok olduğunu zannetmemek gerekiyor. Play Store'da kötü amaçlı yazılım içeren 17 uygulama devre dışı bırakılsa bile cihaza zarar vermeye devam edebilir. Kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların hangi uygulamalar olduğunu aşağıdan öğrenebilirsiniz.

• All Good PDF Scanner

• Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

• Blue Scanner

• Meticulous Scanner

• Paper Doc Scanner

• Part Message

• Direct Messenger

• Care Message

• Talent Photo Editor - Blur focus

• Desire Translate

• Style Photo Collage

• One Sentence Translator - Multifunctional Translator

• Private SMS

• Tangram App Lock

• Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons

• Mint Leaf Message-Your Private Message