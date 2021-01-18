Google Play Store trend uygulamaları göstermeye başladı. Android uygulama mağazasına getirilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar, artık hangi uygulamanın yükselişte veya düşüşte olduğunu görebiliyor. Yeni özellik ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Play Store Trend Uygulamalar Nasıl Çalışıyor?

Google’ın uygulama mağazası Play Store’a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Uygulama mağazasına getirilen yeni özelliklerle birlikte kullanıcı deneyiminin bir üst seviyeye taşınması bekleniyor. Google Play Store’un kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik getirdiği son güncelleme ile Android kullanıcılarına “Üst Sıralar” sekmesi gösterilmeye başlandı.

Google Play’in aldığı son özellik sayesinde Android işletim sistemli akıllı telefon sahipleri artık yükselişte veya düşüşte olan popüler uygulamaları görme imkanına sahip oldu. Android kullanıcılarının deneyimine sunulan yeni özellik tıpkı Twitter gibi sosyal medya platformlarında bulunan trend özelliğine benzer şekilde çalışıyor. Bu listede yer alan uygulamalar, mobil kullanıcıların uygulamalara göstermiş olduğu ilgiye göre belirleniyor.

Örneğin WhatsApp Messenger’ın gizlilik sözleşmesi göstermeye başlamasından sonra kullanıcıların alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmesi ile Telegram’ın Türkiye’deki popülaritesi oldukça arttı. Bu durum, Telegram isimli anlık mesajlaşma uygulamasını trend uygulama listesinin ilk sırasına yerleştirdi. Onu takip eden uygulama ise Turkcell’in anlık mesajlaşma uygulaması olan BiP geliyor. Bu uygulamaların hemen ardından MHRS ve e-Nabız geliyor.

Google’ın kullanıcılara sunduğu yeni özellikle birlikte hangi popüler uygulamanın yükselişte olduğu hangi popüler uygulamanın düşüşte olduğu öğrenilebiliyor. Trend uygulamalar içerisinde hangi uygulamanın düşüşte hangi uygulamanın yükselişte olduğunu öğrenmek için uygulama logosunun sol tarafında yer alan ok simgesinin yönüne bakmak yeterli oluyor. Okun sağ alt köşeye bakması, uygulamanın düşüşte olduğu anlamına gelirken sağ üst köşeye bakması ise uygulamanın son zamanlarda çok büyük ivme kazanarak yükselmeye başladığını gösteriyor.

Yeni özellik her ne kadar trend uygulamaları takip etmek ve hangi uygulamanın yükselişte hangi uygulamanın düşüşte olduğunu öğrenmek isteyenler için faydalı olsa da bu uygulamaların ne zaman yükselmeye başladığını veya ne zaman düşüşe geçtiğini öğrenmek şimdilik mümkün görünmüyor.

Play Store Trend Uygulamalara Nasıl Bakılır?