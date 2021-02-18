Android uygulama mağazası Play Store uygulama paylaşma özelliği aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google'ın uygulama mağazasını kullanan Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları, uygulamaları diğer kullanıcılar ile doğrudan paylaşma imkanına sahip oldu.

Play Store Uygulama Paylaşma Özelliği Nedir?

Yıllar önce akıllı telefonlar üzerinden fotoğraf, video gibi dosyaları diğer kullanıcılara göndermek oldukça zahmetliydi. Bu sebepten ötürü metinleri, bağlantıları ve medya dosyalarını kullanıcılara aktarabilmek bir başarı olarak nitelendiriliyordu. Yanımızda bulunan bir kişiye dosya aktarımı gerçekleştirebilmek için genellikle bluetooth teknolojisinden yararlanılıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle beraber dosya aktarımı çok pratik bir hale geldi.

WhatsApp Messenger, Signal ve Telegram gibi anlık mesajlaşma platformları üzerinden diğer kullanıcılara görsel, bağlantı, ses ve video gibi dosyaları gönderebilmek mümkün hale geldi. Ayrıca dosya aktarımı işlemi için üçüncü taraf uygulamaları da geliştirildi. Bu uygulamalar sayesinde dosya paylaşımı, zahmetli bir iş olmaktan çıktı. Bu durum, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıdı.

Cihazlar arası dosya paylaşım işlemi yıllar içerisinde çok daha pratik hale gelmişti fakat uygulamaların cihazlar arasında paylaşımı bir sorun olmaya devam ediyordu. Akıllı telefonunuzda yüklü olan bir uygulamayı arkadaşınız ile paylaşabilmek için herhangi bir seçenek yer almıyordu. Bu sebepten ötürü arkadaşınızın cihazınızdaki uygulamaya erişebilmesi için Google Play Store gibi uygulama mağazası üzerinden indirmesi gerekiyordu.

ABD merkezli teknoloji devi, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen bu sorunu ortadan kaldırmak için kollarını sıvamıştı. Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan uygulama paylaşma özelliği, Android'in uygulama mağazasına eklendi. Play Store'a eklenen yeni özellik sayesinde akıllı telefonunuzda yüklü olan bir uygulamayı arkadaşınız ile sadece birkaç basit işlem sonucunda paylaşabilirsiniz.

Uygulama Paylaşma Nasıl Kullanılır?

Yeni gelen özellik sayesinde bazı adımları uygulayarak yakınınızda bulunan kişilerle uygulama paylaşma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama göndermek için yapmanız gerekenler şu şekilde: