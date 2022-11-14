Reklamlar Artık Her Yerde: Play Store'a Yeni Reklamlar Geliyor!

Uygulama mağazalarında reklam vermek artık oldukça normalleşti ancak Google artık reklamları doğrudan Play Store aramasında test ediyor. Şu anda arama çubuğuna dokunmak klavyeyi getiriyor ve en son dört sorgunuzu gösteriyor, buraya yavaş yavaş reklamlar eklenecek.

Bugün bir cihazda (Play Store'un 33.0.17-21 sürümünü çalıştıran), fark edilen bu yeni özellikle birlikte arama seçeneğine tıklamak, hiç aranmamış veya etkileşimde bulunulmamış üç uygulamayı gösteriyor. Hepsi simgeleriyle tamamlanmış oyunları kapsıyor. Bunlar Summoners War: Chronicles, Call of Duty Mobile Sezon 10 ve Fishdom Solitaire.

Arama geçmişi, yalnızca önce geçmiş sorguların ve ardından otomatik tamamlama önerilerinin göründüğü bir harf girdikten hemen sonra görünüyor.

Google da Apple'ın İzinden Gidiyor

Burada reklamı yapılan oyun ve uygulamaların Google'a ücret ödeyip ödemediği şimdilik belirsiz. Oyunlar sekmesine hızlı bir bakış atıldığında reklamı yapılan oyunların olduğu bölümde Call of Duty Mobile yer almazken, arama kısmında sürekli çıkmakta.

En son Apple'dan da benzer bir hamle görmüştük. Görünüşe göre şirketler, uygulama mağazalarındaki reklam sistemlerini yetersiz görüyor olmalılar ki bu tarz yeni yollara başvuruyorlar. Bir dönem Apple, uygulama mağazası App Store'da yer verdiği kumar reklamları yüzünden büyük tepki toplamıştı.