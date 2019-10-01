Play Store Zararlı Uygulamaya Doymuyor

Google, Android işletim sistemini kötü amaçlı yazılımlardan korumak için elinden geleni yapsa da, sadece Eylül ayında Play Store üzerinde 172 adet virüslü uygulama ortaya çıktı.

Daha da kötüsü, bu uygulamalar toplam 335 milyondan fazla indirilmeye sahip.

Play Store Yine Formunda

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan güvenlik araştırmalarında, Play Store üzerinde yayında olan 172 adet virüslü uygulama fark edildi. Toplam 335 milyondan fazla indirilmeye sahip olan bu uygulamalar mağazadan kaldırılsa da, şimdiye kadar önemli bir kitleye ulaşmış olması dikkatleri çekiyor.

Pek çok farklı şekilde cihaza sızan ve bu şekilde kişilerden gelir, veri ve daha farklı şeyler elde eden bu uygulamalar, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini tehlike altına sokmakta.

Gizli reklam sunan uygulamalar, 57 adet ile neredeyse fark edilen tüm zararlı uygulamaların üçte birlik kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte indirilme sayısı olarak baktığımızda ise bu oranın yüzde beşin altında olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte abonelik aldatmacalarına başvuran uygulamaların sayısının 15 adet olmasına karşın, toplam indirilme payının daha yüksek olduğunu görmekteyiz.

Söz konusu araştırma ile ilgili daha çok veriye ulaşmak için buraya tıklayabilir ve daha detaylı olarak göz atabilirsiniz.