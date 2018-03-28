Playboy, “Facebook’u Sil” Kampanyasına Katıldı

Cambridge Analytica skandalından sonra başlatılan #DeleteFacebook (Facebook’u Sil) kampanyasına Playboy da katıldı. Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında, toplamda 25 milyon takipçisi bulunan Facebook hesaplarının süresiz kapatıldığı belirtildi.

Milyonlarca kullanıcısının kişisel verilerini Londra merkezli araştırma kuruluşu Cambridge Analytica’ya sattığı ortaya çıkan Facebook, bir süredir eleştiri oklarının hedefinde.

Sosyal medya devine tepkiler çığ gibi büyürken, skandalın ardından başlatılan “Facebook’u Sil” kampanyası olaya ilişkin farkındalığı daha da artırdı. Twitter’da bir Türk’ün çağırısıyla SpaceX ve Tesla’nın Facebook hesaplarını kapatarak kampanyaya destek veren Elon Musk, bu hareketiyle birçok kuruluşa rehberlik edecek gibi gözüküyor.

“Facebook’u Sil” çağrısına kulak veren son şirket Playboy oldu. Playboy Enterprises tarafından yönetilen ve toplamda 25 milyon takipçisi bulunan Facebook hesaplarını kapatan şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Facebook’un kullanıcı verilerini kötüye kullandığına dair haberler nedeniyle bu platformdaki aktivitelerimizi askıya almaya karar verdik. 25 milyondan fazla Playboy hayranını bu suça ortak etmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook’u Sil kampanyasına şu ana kadar Tesla, SpaceX ve Playboy gibi birçok büyük şirketin yanı sıra, Will Ferrell ve Cher gibi ünlüler de destek verdi.