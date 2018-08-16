Playboy, Kripto Para Şirketine Dava Açıyor

Gelmiş geçmiş en ünlü erkek dergisi Playboy’un ana şirketi Playboy Enterprises, dolandırıcılık iddiasıyla Kanada merkezli kripto para şirketi Global Blockchain Technologies’e (BLOC) dava açıyor.

BLOC, Mayıs ayında, Playboy Magazine'in ana şirketi Playboy Enterprises ile ortaklık kurduğunu duyurmuşu.

Kanada merkezli şirket, “Viking Industry Token” adlı bir kripto para biriminin Playboy TV'nin platformuna entegre edileceğini, böylece kullanıcıların yetişkin içeriklerin ücretini dijital parayla ödeyebileceklerini açıklamıştı.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, büyük umutlarla başlayan bu ortaklık sadece üç ay sürdü. Playboy Enterprises, BLOC'un söz konusu sistemi Playboy'un medya platformlarına entegre etmediğini ve aynı zamanda şirkete söz verdiği 4 milyon doları ödemediğini iddia ediyor. Beverly-Hill merkezli firma, anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle kripto para şirketine dava açmaya hazırlanıyor.

BLOC sözcüsü, LA Times ’a verdiği demeçte, dolandırıcılık suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını ve iki taraf arasındaki anlaşmazlığın çözülebilir bir noktada olduğunu söyledi. Playboy Enterprises ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Playboy’a ait dijital platformlar, aylık 100 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kripto parayı ödeme aracı olarak kabul eden ilk televizyon kanalı olma hayalleri sekteye uğrayan şirket, bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyecek.