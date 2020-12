PlayStation 2 Oyunları Xbox Series X'te Oynanabiliyor

Playstation 2 oyunlarını Xbox Series X'te oynama fikri biraz garip geliyor ama birtakım Xbox kullanıcısı bunu başardı. Sony kendi Playstation 2 ve Playstation 3 oyunlarına geriye dönük hizmet vermezken Xbox Series X veya Series S ile PS2 oyunlarını oynayabilirsiniz.

Xbox Series sahipleri en azından PS2 oyunlarını mevcut konsollarda oynanabilir hale getirmenin bir yolunu keşfettiler. Microsoft'un yeni nesil Xbox Series konsolunun, PlayStation 5'ten daha başarılı PlayStation uyumluluğuna sahip olduğu ortaya çıktı.

Hem Xbox Series S hem de X, kullanıcıların UWP (Evrensel Windows Protokolü) uygulamalarını çalıştırmalarına izin veren bir geliştirici moduna sahip. Bu mod sayesinde Xbox Series modellerine emülatör yükleyip geriye gitmek mümkün olabilir.

Etkinleştirilen geliştirici modunda çalıştırılan RetroArch emülatörü ile Xbox Series X / S üzerinde God of War, Shadow of the Colossus ve God Hand gibi PS2 oyunlarını oynamak mümkün hale geliyor. Birkaç hata görülmesine rağmen, eski oyunların çoğu sorunsuz ve göze çarpmayan büyük hatalar olmadan oynanabiliyor.

Playstation 2 oyunları Xbox Series X'te nasıl oynanır?

RetroArch emülatörünü kullanmayla ilgileniyorsanız, Microsoft geliştirici programının bir parçası olarak 19 dolar ödemeli ve Xbox mağazasından "Geliştirme modu etkinleştirme" uygulamasını indirmelisiniz. Ardından Xbox'ınıza RetroArch emülatörünün UWP dosyalarını kurarak oynamaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca bilmeyenler için RetroArch, yerel platformlarınızın dışında oyun oynamanıza izin veren ücretsiz, açık kaynaklı, çapraz platform imkanı tanıyan bir emülatör. Elbette geliştirici modunu etkinleştirmek ve RetroArch'ı kullanmak, Microsoft tarafından Xbox Series X / S'de PS2 oyunlarını oynatmak için tasarlanmamıştı. Dolayısıyla Xbox Series X / S'de PS2 oyunlarını oynamak istiyorsanız, hesaplarınızın olası yasaklanma riskini göz önünde bulundurmalısınız.

Xbox Series X / S; önceden yayınlanan tüm Xbox, Xbox 360 ve Xbox One oyunlarına destek sağlıyorken, PS5 sahipleri ise bu konuda daha sınırlı tutuluyor. PS5 kullanıcıları sadece eski PS4 oyunlarına veya PS Now üzerinden online olarak PS3 oyunlarına erişebiliyor.