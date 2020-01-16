PlayStation 4, DualShock 5 Uyumlu Olabilir Mi?

Mevcut nesil ve yeni nesil konsollar arası uyumluluk, Microsoft kadar Sony için de önemli bir konu. Japon teknoloji devi PlayStation 4 ile PlayStation 5 arasında uyumluluk olacağını dile getirmişti. Ancak bu yazılımsal kadar donanımsal da olacakmış gibi görünüyor.

Fransız PlayStation sayfası üzerinden PlayStation 4 (CUH-1000 ve CUH-1110 serileri), PlayStation 4 (CUH-2015 serisi) ve PlayStation 4 Pro (CUH-7000 serisi) modellerinin karşılaştırıldığı bir tablo yayınlanmış. En ince detayı gördüğümüz bu tabloda, şeytan yine ayrıntıya gizliymiş gibi görünüyor. Öyle ki, 'Compatibilité DualShock' yani 'Uyumlu DualShock' kısmında her üç model için de 'DS4/DS5' yazılı. Yani bu modellerin DualShock 5 ile uyumlu oldukları belirtiliyor.

İşin ilginç yanı şu ki, sayfanın İngilizce, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca versiyonlarında bu detaya hiçbir şekilde yer verilmemiş. Bir diğer deyişle bu, sadece Fransız PlayStation sayfasında görünen bir detay. Sony Interactive Entertainment henüz bununla ilgili bir açıklama yapmış değil ama PlayStation 5 tanıtımları sırasında teyit edilecekse, aynı şekilde bu konsolun DualShock 4 ile uyumluluğu da söz konusu olabilir. Ancak bu sadece bir tahmin tabii ki.

Halen geliştirilme aşamasında olan PlayStation 5, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Ne var ki, şimdilik net bir çıkış tarihi verilmiş değil.