PlayStation 4'e Özel Gerilim Oyunu Erica Satışa Sunuldu

Sony Interactive Entertainment ve geliştirici stüdyo FlavourWorks, PlayLink destekli PlayStation 4 oyunu Erica'yı Paris Games Week 2017 sırasında duyurmuşlardı. Esasında 2018 yılında çıkması beklenen oyundan uzun zamandır haber alamıyorduk. İptal edilip edilmediğini de öğrenemediğimiz Erica, Gamescom 2019 Açılış Gecesi Canlı şovu ile geri döndü. FlavourWorks tarafından geliştirilmiş olan oyunu PlayStation Store üzerinden satın alabilirsiniz.

Gerçek oyuncuların rol aldığı etkileşimli gerilim türünde olan Erica, oyuna adını veren karakterin etrafında dönüyor. Eski defterlerin açılacağı oyunda amacımız karakterimizin babasının ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmak olacak. Senaryonun akışını vereceğimiz kararlar belirleyecek ve buna bağlı olarak tahmin edebileceğiniz üzere birden fazla bitiş söz konusu olacak.

Erica oyununu iki farklı şekilde kontrol edebilmek mümkün olacak. İsterseniz Dualshock 4 kolu kullanabilirsiniz. İstemezseniz de kullandığınız akıllı telefonun markasına göre App Store veya Google Play üzerinden indirebileceğiniz Erica uygulamasını kullanabilirsiniz. Eğer telefonunuz üzerinden kontrol etmeyi tercih ederseniz, internet bağlantısının zorunlu olacağını söylemeden geçmeyelim.

Oyun için yayınlanmış olan ekran görüntülerine ve fragmana aşağıdan bakabilirsiniz.