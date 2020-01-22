PlayStation 4 için Geliştirilen Dawn of Fear, Önümüzdeki Ay Çıkıyor

Doksanlı yılları anımsatan yeni bir hayatta kalma-korku oyunu arıyorsanız, Dawn Of Fear tam size göre. Good Game Publishing ve Brok3nsite, oyunun 3 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacağını duyurdular.

Dawn Of Fear, bizlere Alex isimli bir karakterin hikayesini anlatacak. Annesi doğum sonrasında ölen karakterimizin babası, ikinci bir evlilik yapar. Artık yeni bir ailesi olan Alex'in daha sonradan Max adında bir de üvey kardeşi olur. Ne var ki, günün birinde Alex, Max ve babalarının antrenman dönüşü sırasında geçirdikleri kazadan bir tek karakterimiz kurtulmayı başarır. Kazadan sonra üvey annesi akıl hastanesine yatırılan Alex, üç yıl sonra da annesinin öldüğünü öğrenir.

Yaşanan bu trajik olayların ardından, Alex eşyalarını almak için aile evine döner ama ev, kendisine hiç de hoş bir karşılama yapmaz. Çocukluğundaki ev gitmiş ve yerine kabuslar ile dolu bir ev gelmiştir. Eski tarz Resident Evil oyunlarını anımsatan bir oynanış sunan Dawn of Fear oyununda, ipuçlarını toplamanız, ilerleyişiniz boyunca karşınıza çıkacak olan bulmacaları çözmeniz ve hayatta kalabilmek için de başınıza musallat olacak düşmanlarınızdan cephanenizi idareli bir şekilde kullanarak kurtulmanız gerekecek.

PlayStation 4 için Brok3nsite tarafından geliştirilmekte olan Dawn of Fear, Good Game Publishing yayıncılığında PlayStation Store üzerinden 3 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.