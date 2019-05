PlayStation 4 için Predator: Hunting Grounds Geliyor

Bu ayın State of Play canlı yayını dün gece itibarıyla gerçekleşti. On dakika gibi oldukça kısa bir sürede gerçekleştirilen canlı yayın sırasında sürpriz bir yeni oyun da karşımıza çıktı. PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Predator: Hunting Grounds duyuruldu.

Friday the 13th: The Game ile tanıdığımız Illfonic tarafından geliştirilmekte olan Predator: Hunting Grounds, çevrimiçi asimetrik bir çoklu-oyuncu oyunu olacak. Bir diğer deyişle Friday the 13th: The Game ve Dead by Daylight oyunlarındaki gibi dörde karşı bir durumu söz konusu.

Illfonic Üst Yöneticisi Charles Brungardt tarafından US PlayStation Blog üzerinden verilen detaylara bakılırsa Predator evreninde geçecek olan oyunda, bir yanda çeşitli askeri operasyonları tamamlamakla görevli bir grup ve karşılarında da ikonik avcı olacak. Tercihen dört kişilik grupta yer alıp da operasyonların tamamlanmasına yardımcı olabilir veya Predator rolüne bürünerek operasyonu yürüten grubu avlayabilirsiniz.

Öte yandan, US PlayStation Blog üzerinden yaptığı açıklamada ilginç bir detayı da paylaşan Illfonic Üst Yöneticisi Charles Brungardt, "Sevdiğimiz filmlere dayanan oyunlar yaratmak için on iki yıl önce bir araya gelmiştik ve Predator buna son derece uygun gibi görünmüştü." yorumunda bulundu ve devam etti. "E3 sırasında bir öğleden sonra Jared (Gerritzen), Jordan (Mathewson) ve ben bütün ekibi heyecanlandıran fikrimizi paylaştık."

Bu projeyi mümkün kılabilmek için de IllFonic, Sony Interactive Entertainment ve Fox ile bir ortaklık anlaşması imzalamış. "Ekibimizin Predator tutkusu Sony Interactive Entertainment ve Fox ile ortaklık anlaşması imzalamamıza yardımcı oldu. Bu etkin güçler sadece bu rüya projeyi ortaya koyduğumuz vizyonumuza inanmakla kalmadılar, ne yaratmak istediğimizi de anladılar."

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmekte olan Predator: Hunting Grounds, 2020 yılı içerisinde satışa sunulacak.