PlayStation 4 Oyunları Nintendo Switch ile Oynanabilecek

Sony tarafından yapılan yeni bir kullanıcı anketinin sorularına göre PlayStation 4 oyunlarını Nintendo Switch ile oynamak mümkün hale gelebilir.

Remote Play Desteği Genişleyecek

Reddit üzerinde paylaşılan yeni bir kullanıcı anketine göre Sony'nin Remote Play özelliği için önemli planları bulunuyor. Şirket açık bir şekilde sormamış olsa da sorulan soruların işaret ettiği yöne baktığımızda Nintendo Switch ve Xbox One için Remote Play desteğinin sunulabileceğini görüyoruz.

Bildiğiniz üzere Remote Play, sahip olduğunuz PlayStation 4 konsolundaki oyunları uzaktan oynama gibi özellikleri sizlere sunar. Bu sayede örneğin televizyona erişemediğiniz durumlarda akıllı telefon ya da tablet gibi cihazlarla ağ akışı üzerinden oyun oynamanız mümkün hale gelir.

Yalnızca bu değil. Şirketin Remote Play için başka düşünceleri de var gibi gözüküyor. Buna göre bu servis, internet bağlantısı olmadan da (yani sadece ağ akışı) kullanılabilir olacak. Bu seçenek kulağa hoş geliyor ve açıkçası bazı gecikmeleri azaltmak noktasında yardımcı olabilir. Buna ek olarak PS1 ve PS2 oyunlarına erişim bir başka zorunluluk olarak görülüyor. Bu yeniliklerden en iddialısı ise başta da bahsettiğim gibi Xbox One ve Nintendo Switch desteği oluyor.

Yıldız Servis

Eğer Remote Play yukarıda bahsettiğim bu özelilklerin tümüne kavuşursa, PlayStation 4 için bir yıldız servis olabilir ve tercihlerde çok önemli bir rol oynayabilir. Ankete yorum yapan kullanıcılar Switch'e uzaktan oynatma desteğinin gelmesi fikrini oldukça sıcak karşıladı ve bunun mantıklı olacağından bahsetti.

Buna ek olarak Remote Play desteği için bir PlayStation 4 sahibi olmanız ve konsol ile oyunu oynayacağınız cihazın aynı ağa bağlı olması gerektiğini vurgulayalım. Peki siz bu olası destek hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.