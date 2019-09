PlayStation 4 Oyunlarına Özel Kutu Tasarımları Geliyor

PlayStation 4 platformuna özel oyunların kutuları için özel tasarımlar yapılacak. Sony, Birleşik Krallık için Only on PlayStation Collection duyurusunu yaptı.

PlayStation 4 için her yıl sürüsüne bereket oyun çıkıyor. Bu oyunların bir kısmı diğer platformlar için de geliştirilirken, belli başlı oyunlar Sony konsoluna özel olarak çıkartılıyor ve ayrıt edici olabilmeleri için de kutu tasarımının üstündeki PS4 kısmına 'Sadece PlayStation'da' yazısını görebiliyoruz. Ancak Japon teknoloji devi bir adım daha ileri giderek Only on PlayStation Collection ile çok farklı ve görsel açıdan etkileyici bir işe imza atıyor.

PlayStation UK Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma bakılırsa PlayStation 4 konsoluna özel çıkan oyunların kutuları için farklı tasarımlar yapılacak. Sizin de bildiğiniz gibi bu tasarımları genelde bazı özel sürümlerde görüyoruz ama Sony bunu kendi oyunları için bir standart haline getirecek.

Ten exclusive games that define the generation, featuring new interpretations of their iconic artwork.

Halihazırda Shadow of the Colossus, WipeOut Omega Collection, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Ratchet & Clank, Marvel's Spider-Man, The Last of Us Remastered, The Last Guardian, Horizon: Zero Dawn, God of War ve Bloodborne için tasarımlar mevcut ve bu tasarımlara aşağıdan bakabilirsiniz.

Only on PlayStation Collection Tasarımları

Bu tasarımlar şimdilik Birleşik Krallık genelinde geçerli olacak ama ilerleyen zamanlarda ülkemizde de görebileceğimizi düşünüyoruz.

Sizce tasarımlar nasıl görünüyor? Ülkemize de gelmesini ister miydiniz?