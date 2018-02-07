PlayStation 4 Pro, Eski Televizyonlarda Daha Güzel Görüntü Verecek

Sony, 2 yıl önce piyasaya sürdüğü son nesil oyun konsolu PlayStation 4 Pro'yu geliştirmeye devam ediyor.

4K çözünürlüğü destekleyen ilk oyun konsolu olan PlayStation 4 Pro, bunun yanında HDR gibi yeni nesil teknolojileri de beraberinde getirmişti. PlayStation 4 Pro, aslında oyunları 4K çözünürlükte oynatacak yeterli donanım gücüne sahip olan bir konsol değildi; bunun yerine yazılımsal bir teknik kullanılarak oyunlar 4K'ya adapte ediliyor ve daha kaliteli bir görüntü ortaya çıkıyordu. Sony'nin PlayStation 4 Pro'ya özel oyunları ihmal etmemesi sonucu PlayStation 4 Pro, fiyat avantajının da yardımıyla en popüler oyun konsolu haline geldi. Microsoft, daha güçlü donanıma sahip olan Xbox One X'i çıkartsa da PlayStation'a özel olan ve PlayStation 4 Pro'nun sunduğu teknolojileri verimli kullanacak oyunların sayısının fazlalığı bu konsolu bir adım önde tutmakta.

Sony, PlayStation 4 Pro'nun sektörde lider konumunu korumak için önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Kendi blogunda bir açıklama yapan Sony, temelde 4K çözünürlüklü televizyonlar için tasarlanan PlayStation 4 Pro'nun 1080p çözünürlüklü eski nesil teknolojiye sahip televizyonlarda daha net görüntü vereceğinin müjdesini verdi.

PlayStation 4 Pro'nun ayarları altına yerleştirilecek bir supersampling seçeneği, PlayStation 4 Pro oyunlarının konsolun tüm gücünü kullanarak çalışmasını sağlayacak. Bu özellik temelde oyunların grafiklerinin çizimlerinin 4K çözünürlükte yapılmasını, sonradan yüksek çözünürlüklü çizimi yapılmış grafiklerin daha düşük çözünürlüklü ekranlara uyarlanmasını kapsıyor. Oyun grafikleri televizyonunuzun varsayılan çözünürlüğü olan 1080p'de çizildiğinde deformasyonlar oluşabiliyor ve netlik azalıyor. Daha yüksek çözünürlükte çizim yapılıp, sonradan bu grafiklerin çözünürlüğü düşürüldüğünde ise daha net grafikler ortaya çıkıyor.

Sony, 5.50 güncellemesiyle oyuna eklenecek bu özelliğin bütün oyunlarda görüntü kalitesini yükseltmeyebileceği notunu da düşmekte.