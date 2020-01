PlayStation 4 Pro ve PC Tek Kasada! Origin PC Big O Tanıtıldı

PlayStation 4 Pro ve PC tek kasada toplandı. Origin PC, Big O isimli bilgisayarını CES 2020'de tanıttı. Gelin hep beraber Origin PC Big O'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Origin PC Big O Neler Sunuyor?

Origin PC Big O sayesinde konsol veya PC oyunları arasında seçim yapmanıza gerek kalmıyor. Yeni tanıtılan c ihaz, üst düzey bir oyun bilgisayarı ile Xbox One S All-Digital / PlayStation 4 Pro'yu tek bir kutuda birleştiriyor. Kasada Xbox One S All-Digital ve PlayStation 4 Pro olmak üzere iki farklı konsol seçeneği bulunmakta.

Tüm sistem sıvı soğutmalı ve hem konsolu hem de oyun bilgisayarını aynı anda oynamanıza izin vermekte. Origin PC Big O'nun oyuncular tarafından çok sevilmesi bekleniyor. Origin PC Big O, fiyatı ile oyuncuların kalbini kırabilir. Origin PC Big O'nun fiyatı cep yakacak cinsten.

Origin PC Big O Fiyatı

Origin PC Big O'nun başlangıç fiyatının 2.499 dolar olduğu açıklandı. 2.499 dolar şu anki kur ile 14.923 TL'ye tekabül etmekte. Cihazın başlangıç modelinde şu parçalar yer almakta. Xbox One S All-Digital Edition, 1 TB mekanik sabit sürücü, altı çekirdekli Intel Core i5 9600K işlemci, 16 GB RAM, Origin'in Frostbyte 120 sıvı soğutma sistemi , Nvidia GTX 1660 GPU, 240GB SSD ve 450W güç kaynağı.

Sizler Origin PC Big O hakkında neler düşünüyorsunuz? Origin PC Big O'nun fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!