PlayStation 4'ün 6.5 Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 6.5 versiyonlu yeni yazılım güncellemesi, iOS tabanlı cihaz kullananları sevindirecek. Uzaktan oynama özelliği en nihayetinde iOS tabanlı cihazlar için de kullanılabilir hale geliyor.

2013 yılının PlayStation Meeting etkinliğinde duyurulmuş olan PlayStation 4, aynı yılın Ekim ayında da satışa sunulmuştu. Oyuncularla buluşmasından bu yana sayamadığımız kadar çok yazılım güncellemesi yayınlanmıştı. Her bir yeni yazılım güncellemesi, konsolun son derece gelişmiş bir cihaz haline gelmesine katkıda bulunmuştu.

Sony, yeni yazılım güncellemelerini yayınlamaya devam ediyor. Bugün, 6.50 versiyonlu yeni bir PlayStation 4 yazılım güncellemesi daha yayınlandı. Ana bir güncelleme olmasına rağmen, konsola çok büyük bir yenilik getirmediğini söyleyebiliriz. Eğer iOS tabanlı bir cihaz kullanıyorsanız, App Store üzerinden indireceğiniz ayrı bir uygulamayı kullanarak, cihazınız üzerinden Uzaktan Oynama özelliği sayesinde PlayStation 4 ile bağlantı kurabileceksiniz.

6.50 güncellemesi ile gelen diğer özellikler ise daha çok Japon oyuncuları ilgilendiriyor. Niconico Live üzerinden canlı yayın yaparken 720p seçeneğini seçilebilecek. Ayrıca konsolunuzu Asya bölgesinden aldıysanız, menüler arasında dolaşırken ve yapacağınız işlemleri onaylamak istediğinizde artık daire tuşu yerine X tuşunu atayabileceksiniz. Bunun için Ayarlar menüsünden Sistem kısmına geçip, Giriş İçin X Tuşunu Kullan seçeneğinin kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor.