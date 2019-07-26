PlayStation 4'ün 7.00 Yazılım Güncellemesi Geliyor

PlayStation 4 yeni sistem güncellemesi için hazırlıklar devam ediyor. 7.00 versiyonlu yeni yazılım güncellemesi yolda ama Sony bunun öncesinde bir kapalı beta testi gerçekleştiriyor.

Kapalı beta testi dün itibarıyla başladı. PSN hesabınızla ilişkili e-posta adresinizi kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Sony size de v7.00 sistem yazılımı için beta testi kodu yollamış olabilir. Eğer size değil de bir arkadaşınıza gelmişse, o zaman arkadaşınızdan ricada bulunabilirsiniz. Çünkü gönderilen kodlar yirmi kez paylaşılabiliyor.

Şimdilik yeni güncelleme ile ilgili bütün detaylar paylaşılmış değil ama Sony beta testi ile ilgili verdiği detaylardan ilkinde Parti seanslarının sekiz oyuncudan on altıya çıkartılacağına dikkat çekiyor. Bununla birlikte sesli sohbet için ses kalitesi geliştiriliyor.

Yeni yazılım güncellemesi ile gelecek olan bir diğer yeni önemli özellik ise sistem güncellemelerine yapılacak olan iyileştirme olacak. Bildiğiniz gibi bu zamana kadar yayınlanan sistem güncellemelerinde PlayStation 4 konsolu birkaç defa yeniden başlatılıyordu. Yeni özelliğe göre konsolun her defasında yeniden başlatılması durumu olmayacakmış. Yani bazı yazılım güncellemeleri indirme işlemi tamamlandıktan sonra doğrudan yüklenecekmiş. Ancak bunun için Ayarlar > Sistem > Otomatik İndirmeler yolunu takip etmeniz gerekecek ve Sistem Yazılımı Güncellemeleri Dosyaları ayarını açık hale getirmeniz gerekecek.

Sony resmi olarak belirtmemiş ama teste katılımda bulunanlar bir başka yeniliği daha keşfetmişler. Eğer HDR desteği olan televizyonunuz veya monitörünüz varsa, parlaklığı veya koyuluğu sistem seviyesinde ayarlayabilmek mümkün oluyor.

Eğer beta testine katılımda bulunursanız, teste katılımda bulunamayan arkadaşlarınızla aynı partiye katılamayacak ve / veya Paylaşımlı Oyun özelliğini kullanamayacaksınız. Bunun yerine başında * bulunan partilere katılabileceksiniz.