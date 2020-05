PlayStation 4'ün Satışları 110 Milyonu Geride Bıraktı

Dünya genelindeki PlayStation 4 satışları yeni bir satış barajını daha geride bıraktı. Sony, son finansal konferansı sırasında konsolun 110.4 milyon birimlik satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sony tarafından geliştirilmiş olan PlayStation 4, 2013 yılının Kasım ayında ilk olarak Kuzey Amerika bölgesinde satışa sunulmuştu. İki hafta sonrasında Avrupa bölgesindeki ve 2014 yılının başlarında da Japonya'daki oyuncular ile buluşmuştu. Aradan geçen yıllar boyunca inFamous: Second Son, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Killzone: Shadow Fall, Horizon: Zero Dawn, Detroit: Become Human, God of War, Marvel's Spider-Man ve Days Gone gibi birbirinden kaliteli oyunlar ile bizleri buluşturan Sony Interactive Entertainment, bunun meyvelerini fazlasıyla topladı ve toplamaya da devam ediyor.

PlayStation 4, 110.4 Milyonu Geride Bıraktı

Japon teknoloji devi, 31 Mart 2020 tarihinde sona eren finansal yıla ilişkin bir konferans gerçekleştirdi. Bu konferansta verilen bilgiye göre, PlayStation 4 konsolunun dünya genelindeki satışları 110.4 milyon barajını geride bırakmış durumda. 2019 finansal yılının son çeyreğinde de 1.5 milyon birimlik satış gerçekleştirilmiş ki bu bir önceki finansalın aynı döneminde 2.6 milyonluk satış gerçekleştirildiğini göz önünde bulunduracak olursak, 1.1 milyon birimlik bir düşüş söz konusu.

Öte yandan Sony, 2019 finansal yılı içerisinde 13.5 milyon PlayStation 4 satışı gerçekleştireceğini tahmininde bulunmuştu ve bu rakam, 13.6 milyon ile aşılmış. Ne var ki şimdilik 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan sıradaki finansal yıla ilişkin tahminini açıklamış değil.

Japon teknoloji devinin finansal konferası sırasında paylaştığı diğer detaylara bakacak olursak, 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla 41.5 milyon PlayStation Plus abonesi var. Bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 36.4 idi. Yani geride bıraktığımız süreçte 5.1 milyon kadar yeni abone kazanılmış.

Son olarak, 2019 finansal yılının son çeyreğinde 59.6 milyon kadar da PlayStation 4 yazılımı satılmış. Bir önceki finansal yıl ile karşılaştırıldığında, burada da 4.9 milyonluk bir artış olduğu gözlemleniyor. Bu satışların % 66 kadarını tam sürüm dijital oyunlar oluşturuyor.

Bakalım PlayStation 5 çıkışı sonrasında PlayStation 4 konsolunun performansı ne seviyede olacak? Gelişmeleri takipte olacağız.