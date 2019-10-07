PlayStation 4'ün v7.00 Güncellemesi Yarın Geliyor

PlayStation 4 için bu hafta yeni bir güncelleme yayınlanacak. Japon teknoloji devi, konsolu için hazırladığı v7.00 güncellemesini yarın yayınlayacak.

Çıkışından bu yana sayısız ana ve ara güncellemeler ile birçok yeni özelliğe kavuşmuştu PlayStation 4. Mesela konsol üzerinden alacağınız kaydın altmış dakikaya uzatılmış olması, Smartsampling ve Boost modları, Twitch üzerinden 1080p 60 FPS akıcılığında canlı yayın yapabilmek, birçok şeyi oyununuzu kesmeden Hızlı Menü üzerinden gerçekleştirebilmek, Arkadaşlar kısmında özel listeler oluşturabilmek, verilerinizi harici diske depolayabilmek ve daha niceleri ile oldukça gelişmiş bir konsol haline gelmişti.

US PlayStation Blog üzerinden yapılan açıklama ile güncellemenin sağladığı yeniliklerden bir tanesi Parti kısmında yaşanacak. Bildiğiniz gibi çevrimiçi olarak bir araya geldiğimiz ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirebildiğimiz Parti, halihazırda sekiz oyuncuya kadar destek veriyor. v7.00 güncellemesiyle bu sayı artık on altı olacak. Bunun yanı sıra ağ bağlantısı geliştirilecek, ses kalitesi iyileştirilecek ve Birleşik Devletler'de yaşayan oyuncular için İkinci Ekran Uygulaması ile Sohbet Transkripsiyon özelliği getirecek. Bu sayede sesli sohbet yazıya dönüştürülecek veya yazacağınız metnin diğer parti üyelerine sesli olarak okunmasını sağlanacak.

Bir diğer özellik ise Uzaktan Oynama özelliğinin Android 5.0 ve üstü cihazlarda kullanılabilecek olması. Bunun için Google Play mağazasına gidip, ilgili uygulamayı indirmek yeterli olacak. Öte yandan iPhone ve iPad kullanıcıları için uygulama kontrolleri her daim görünür hale gelecek şekilde güncellendi. Bunun yanı sıra hem Android hem de iOS tabanlı cihazlarda DualShock 4 kullanımı da mümkün olacak. Yapmanız gereken, eğer Android tabanlı cihaz kullanıyorsanız Android 10, iOS tabanlı bir cihaz kullanıyorsanız da iOS 13, iPadOS 13 ve macOS Catalina güncellemesini yüklemek olacak.