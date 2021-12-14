Yeni nesil oyun konsolları ile arka plana düşen PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro hala dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip. Tabii ki sürmekte olan popülerliğin en büyük etkenlerden birisi, yeni nesil konsollardaki stok sorunları olarak tanımlanabilir. Eğer siz de PlayStation 4 ya da PlayStation 4 Pro kullanmaya devam ediyorsanız, belirli koşullar altında cihazınızı kırdırmanız mümkün hale geldi.

PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro Kırıldı mı?

Bildiğiniz üzere uzun bir süredir PlayStation 4 modellerinin kırıldığına yönelik çeşitli haberler görüyoruz ve bunlardan en yenisi olan pOOBs4, bu iddiayı bir kere daha yeniliyor. Yapılan açıklamaları kontrol ettiğimizde söz konusu müdahale gerçekten de başarılı bir şekilde çalışıyor gibi gözüküyor.

Üstelik bazı önemli farklar var.

Geçmişteki kırma girişimleri başarılı olsalar dahi önemli bir dezavantaja sahipti: Yalnızca oldukça eski yazılım sürümlerinde çalışıyorlardı. Bu, pek çok kullanıcı oyun konsolunu sürekli olarak güncellediği için hedef kitleyi önemli ölçüde daraltan bir faktör.

pOOBs4 ise 9.00 ve öncesi yazılımlarda çalışabiliyor. Unutmayın ki bu sürüm 15 Eylül'de yayınlandı ve bir sonraki sürüm olan 9.03, 1 Aralık tarihinde kullanıma sunuldu. Başka bir deyişle oyun konsollarını son iki hafta içerisinde güncellemeyen kullanıcılar, bu yazılım açığından faydalanabiliyor.

Buna karşın Sony, bilgisayar korsanlarına bir cevap olarak, 9.03 yazılım güncellemesini kullanıcılar için zorunlu hale getirmiş gibi gözüküyor. Yani oyun konsolunuz siz hiçbir onay vermeden bu yazılım güncellemesini yüklemeye ve kurmaya başlayabilir.

Bilgilendirme: Tamindir.com olarak kullanıcıların korsan yazılım kullanmasını hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Bu tip davranışlar ve uygulamalar cihazınıza zarar verebilir, garanti sürecinizi devre dışı bırakabilir ya da yasal yükümlülükler doğurabilir.