PlayStation 4 YouTube Sorunu Güncelleme ile Düzeltildi

Son zamanlarda pek çok Sony PlayStation 4 kullanıcısı, konsol üzerinden YouTube uygulamasına giriş yaptığında oturum açma ile ilgili bazı sorunlar yaşadığını rapor etti. Yetkililer kullanıcıların yaptığı raporlamaların ardından harekete geçtiklerini belirtmişken PlayStation 4 YouTube sorunu yayınlanan güncelleme ile çözüldü. İşte merak edilen detaylar!

PlayStation 4 YouTube Sorunu için Güncelleme

YouTube tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar uygulamada oturum açma sırasında yaşanan hatalardan kurtuldu. 30 Mayıs tarihinde yayınlanan ilk güncellemede hata ortadan kalkmıştı ancak oturum açma süresi olması gerekenden çok daha uzun sürüyordu. Son güncelleme ile birlikte bu sorun da ortadan kalkmış gibi gözüküyor.

Peki neler yaşanmıştı?

Son zamanlarda PlayStation 4 üzerinde YouTube uygulamasına erişim sağlamaya çalıştıysanız, oturumunuzun kapatıldığını fark ettiğiniz bazı hatalar ile karşılaşmış olabilirsiniz. Eğer bu hata ile karşılaştıysanız ve oturum açmak isterseniz NP-37602-8 olarak kodlanan bir başka hata almanız oldukça muhtemel.

YouTube Team yaptığı resmi açıklama ile birlikte PlayStation 4 kullanıcılarının yaşadıkları sorundan haberdar olduklarını ve çalışanların bu konu hakkında ter döktüklerini duyurmuştu. Şirket, yakında sorunun üstesinden gelecek bir güncelleme ile kullanıcıların karşısına çıkacaklarını da vurgulamıştı.