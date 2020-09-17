PlayStation 5 Aksesuarlarının Fiyatı Açıklandı!

Sony dün akşam düzenlediği etkinlikte PlayStation 5 sunumunu gerçekleştirdi. Dün düzenlenen etkinlikte PlayStation 5 oyunları hakkında birtakım yeni bilgilere sahip olmuştuk. Sony, düzenlediği etkinlikte yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in aksesuarlarının fiyatını açıkladı. Peki, PlayStation 5 akseusarlarının fiyatı ne kadar olacak? PS5 aksesuarlarının fiyatı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

PlayStation 5 Aksesuarlarının Fiyatı Nedir?

Uzun bir süredir merakla beklenen DualSense geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yeni nesil oyun konsolu için geliştirdiği DualSense'in tasarımı oyuncular tarafından çok beğenilmişti. Sony, DualSense kontrolcüsünü tasarlarken PlayStation 4'ün kontrolcüsü DualShock 4'te beğenilen özellikleri koruyarak yeni işlevsellikler ekledi. Örneğin, araba yarışı oyunu oynarken yolun durumuna göre DualSense'te titreşim olacak ve bu sayede daha gerçekçi bir deneyim elde edilecek.

Dün düzenlenen PlayStation 5 sunumunda yenil nesil oyun konsolunun aksesuarlarının ne kadar fiyata sahip olacağı açıklandı. Tasarım ve işlevsellik açısından çok beğenilen ve sabırsızlıkla beklenen oyun kontrolcüsü DualSense 69,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. PlayStation 4'ün oyun kontrolcüsü DualShock 4 ise 59,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Yeni nesil oyun kontrolcüsünün ülkemizde ne kadar fiyata sahip olacağı ise henüz açıklanmadı.

Milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in oyun kontrolcüsünün şarj olmasını sağlayan şarj istasyonu 2,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 3D ses özelliği ile ön plana çıkan Pulse 3D kablosuz kulaklık 99,99 dolar fiyat etiketi satışa sunulacak. PlayStation 5'i film ve dizi izlemek için kullanacak olanlar için geliştirilen uzaktan kumanda (Media Remote) 29,99 dolar fiyata sahip olacak.

Canlı yayın yapan oyuncular için geliştirilen iki adet 1080p çözünürlüğünde lensin yer aldığı HD kameranın 59,99 dolar fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı. PlayStation 5 aksesuarlarının 12 Kasım tarihinde PlayStation 5 ile birlikte satışa sunulması bekleniyor. PlayStation 5 aksesuarlarının fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.