PlayStation 5 Almak Daha Kolay Hale Geliyor

Sony Interactive Entertainment tarafından geçtiğimiz yıl satışa sunulan PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsolları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte PlayStation 5 almak daha kolay hale gelecek. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

PlayStation 5 Almak Çip Sıkıntısının Çözülmesiyle Daha Kolay Olacak

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 13 Kasım 2020 tarihinde yeni nesil oyun konsolu PS5'i piyasaya sürmüştü fakat dünyanın her yerinden çok sayıda oyuncu oyun konsoluna erişememişti. Tedarik sürecinde büyük sıkıntılar nedeniyle oyuncular hayal kırıklığına uğramıştı.

Yeni nesil oyun konsolunun piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen tedarikte yaşanmaya devam eden sorunlar dolayısıyla dünya genelinde hala birçok oyuncu PS5'e erişmekte sıkıntı yaşıyor.

PlayStation 5'in tedarik konusunda sıkıntılar yaşanmasının bazı faktörler bulunuyor. Bu faktörler arasında çip sıkıntısı ve yoğun ilgi bulunuyor. Elbette bu faktörlerin yanı sıra yeni tip koronavirüs salgını da konsolda stok sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.

Sony firmasının yeni nesil oyun konsolunda yaşanan stok sıkıntısı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Sony Interactive Entertainment CFO'su Hiroki Totoki'ye küresel yarı iletken sıkıntısı ile ilgili bir soru soruldu. Bu çipler, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S yeni nesil oyun konsollarının yanı sıra otomotiv endüstrisi gibi diğer sektörler için de oldukça büyük bir öneme sahip.

Totoki, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Sony firmasının 2022 yılının mart ayına kadar olan süreç için yeterli miktarda yarı iletken satın aldığını söyledi. Totoki net bir sayı vermedi fakat PlayStation 5 satışlarının bu süreçte 14,8 milyonu aşacağını belirtti. Sony tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre PlayStation 5 toplamda 10.1 milyon sattı.

Yeni PlayStation 5 Modeli Geliyor

Geçtiğimiz haftalarda resmi bir ürün klavuzunda ortaya çıkan detaylara göre Sony Interactive, yeni PS5 Digital modeli çıkarmak için kollarını sıvadı. Yeni PS5 Digital modelinin mevcut oyun konsoluna kıyasla 300 gram daha hafif olacağı ileri sürüldü.

Mevcut PlayStation 5 Digital modeli 3,9 kilogram ağırlığa sahip. Ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda oyun konsolunun yeni sürümü 3,6 kilogram ağırlığında olacak. Yeni model, mevcut PlayStation 5 modelinin ağırlığından şikayetçi olan oyuncular için oldukça iyi bir alternatif olacak.