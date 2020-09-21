PlayStation 5 Boyutu Oyuncuları Şaşırttı!

Sony firmasının yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, Tayvan'ın Ulusal İletişim Komisyonu'nda (NCC) göründü. Oyuncular, geçtiğimiz günlerde Sony firması tarafından düzenlenen etkinlik ile beraber PlayStation 5 hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmuştu. Tayvan'ın Ulusal İletişim Komisyonu'nda (NCC) ortaya çıkan görüntülerin beraberinde oyuncular PlayStation 5 boyutu ile ilgili önemli fikirler kazandı. Modern tarihin en büyük oyun konsolu olarak nitelendirilen PlayStation 5 ile ilgili detaylar haberimizde.

PlayStation 5 Boyutu Belli Oldu

Sony firmasının yaklaşmakta olan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in görüntüleri Tayvan'ın Ulusal İletişim Komisyonu'nda (NCC) göründü. NCC tarafından paylaşılan fotoğraflarda yatay olarak görüntülenen PlayStation 5 büyüklüğü ile oyuncuların dikkatini bir kez daha üzerinde topladı. NCC, oyuncularla paylaştığı fotoğraflarla beraber yeni nesil oyun konsolunun hem yatay hem de dikey olarak kullanılabileceğini gözler önüne serdi.

Oyuncuların merak içerisinde beklemekte olduğu PlayStation 5, bu zamana kadar geliştirilen tüm oyun konsollarına kıyasla devasa bir boyuta sahip olduğu için oyuncuların oyun konsolunu konumlandırmak için büyük bir alana ihtiyacı olabilir. Paylaşılan fotoğraflara göz atıldığı zaman PlayStation 5'te yer alan NVMe portuna tam olarak nasıl erişileceği ile ilgili fikir sahibi olunmuyor. Sony, PlayStation 5 sahiplerinin depolama alanını genişletmelerine izin veriyor ancak bu ilemin tam olarak nasıl gerçekleşeceği ile ilgili detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Sony ayrıca PS5 donanımının önceki nesil oyun konsollarının sahip olmadığı şekilde kişiselleştirilebileceğini ve bu sebepten ötürü PlayStation 5'in en az bir yan panelinin çıkarılabilir bir yapısının olacağı tahmin ediliyor. Sony, PlayStation 5'i 19 Kasım tarihinde 499,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunacak. PS5 Digital Edition ise 399.99 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.