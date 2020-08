PlayStation 5 Çıkış Oyunları için Sony'den İddialı Bir Açıklama Geldi

Sony cephesinden yeni nesil konsol hakkında oldukça iddia bir açıklama geldi. Söylenene göre, PlayStation 5 çıkış oyunları açısından PlayStation tarihinin en iyisi olarak nitelendiriliyor.

Games Industry tarafından bu hafta SIE Kıdemli Vekil Başkanı ve Küresel Pazarlama Başkanı Eric Lempel ile bir röportaj gerçekleştirdi. Genel olarak PlayStation 5 ve oyunlarına değinilen röportaj sırasında Lempel, bizleri heyecanlandıracak bazı cesur açıklamalarda bulundu.

Sony, PlayStation 5 Çıkış Oyunları Hakkında Ne Düşünüyor?

Belirtilene göre çıkış aralığındaki ve ötesindeki içerik bakımından inanılmaz derecede heyecan verici bir dönem bizi bekliyormuş. "Dünya genelindeki Worldwide Studios gruplarımız ve tüm farklı yayıncılardan ortaklarımız arasında, bunun PlayStation tarihinde gördüğümüz en iyi çıkış listesi olduğunu söyleyebilirim." yorumunda bulundu Lempel ve devam etti: "Bu içeriklerin bir kısmını açıkladık ve doğal olarak dahası da geliyor ama geliştiricilerin bu platform ile çalışmaları ve bilinen ve bilinmeyen fikri mülkiyetler ile yeni deneyimler yaratmaları inanılmaz heyecan verici."

Röportajın ilerleyen kısımlarında, SIE Kıdemli Vekil Başkanı ve Küresel Pazarlama Başkanı Eric Lempel konsolun reklam kampanyasına da değindi. Devam etmekte olan salgın nedeniyle devam eden kısıtlamalara bağlı olarak her alanda büyük zorluklar yaşanmış olmasına rağmen, şirket olarak PlayStation 5 konsolunu bu yıl satışa sunulamaması gibi bir senaryo ile karşı karşıya olmadıklarını da söyledi.

Şimdiye kadar birinci parti stüdyolar Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Returnal, Sackboy A Big Adventure, yeniden yapım Demon's Souls ve Destruction AllStars oyunlarını duyurmuşlardı. Üçüncü parti stüdyolar tarafından PlayStation 5 için de duyurulan oyunlar bazılarının da Deathloop, GhostWire: Tokyo, Godfall, Project Athia, JETT: The Far Shore, Kena: Bridge of Spirits, Little Devil Inside ve Solar Ash olduğunu hatırlatalım.

Bakalım Sony Interactive Entertainment yapacağı yeni etkinliklerde daha başka hangi oyunların duyurularını yapacak? Gelişmeleri takipte olacağız.