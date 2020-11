PlayStation 5 Çıkış Oyunları Türkçe Dil Desteği ile Geliyorlar

PlayStation 5 konsolunun çıkışına az bir zaman kala, biz Türk oyun severleri mutlu edecek bir haber geldi. PlayStation 5 çıkış oyunlarının Türkçe dil desteği ile satışa sunulacağı, PlayStation Türkiye tarafından resmi olarak duyuruldu.

Türkçe PlayStation mağazası bildiğiniz gibi PlayStation 3 nesli ile faaliyete geçmişti. Bu sayede, oyunları kendi para birimimiz üzerinden satın alabilmeye başlar olmuştuk. Hal böyle olunca, ister istemez Türkçe dil desteğine sahip oyunları görüp göremeyeceğimizi merak eder olmuştuk. Bu elbette hepimizin en büyük isteğiydi ve ilk olarak yine PlayStation 3 oyunlarında görmeye başlamıştık. Türkçe dil desteği bu nesilde hem arayüz hem de altyazı olarak hem birinci parti PlayStation 4 hem de bazı üçüncü parti oyunlarda da karşımıza çıkmıştı. Mesela Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Uncharted: Kayıp Miras, God of War, The Last of Us Part II ve daha sonradan PC platformuna da çıkan Detroit: Become Human, aklımıza ilk gelenler oldu. Peki bir sonraki nesilde durum ne olacak? PlayStation Türkiye, bizleri sevindirecek açıklamayı yaptı.

PlayStation 5 Çıkış Oyunları Türkçe Olacak!

PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, PlayStation 5 konsolunun çıkış oyunlarından olan ve Marvel’s Spider-Man için bağımsız bir genişletme paketi olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ve Sumo Digital tarafından geliştirilen Sackboy: Big Adventure Türkçe olarak karşımıza çıkacak. Daha detaya inecek olursak, her iki oyununda Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçenekleri ile satışa sunulacaklar.

Bildiğiniz gibi her iki oyun ilk etapta PlayStation 5 için duyurulmuş olsalar da, PlayStation 4 için de satışa sunulacaklar. Bu bağlamda, Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçenekleri bu oyunların PlayStation 4 versiyonları için de geçerli olacak.

Diğer yandan, PlayStation 5 içinde kurulu olarak gelecek ve hem DualSense hem de yeni nesil konsolun teknik özelliklerini bizlere uygulamalı olarak gösterecek olan Astro's Playroom ve uzun zamandır özlemle beklenen Demon’s Souls da Türkçe dil desteği ile gelecek. Ne var ki bu oyunlar sadece Türkçe altyazı desteği ile gelecek. Diğer bir deyişle, Türkçe dublaj seçeneği olmayacak. Ancak bu bile biz Türk oyun severler için önemli bir detay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Haberimizde bahsi geçen Astro's Playroom, Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ve Sackboy: Büyük Macera, PlayStation 5 konsolunun ülkemizde satışa sunulacağı ilk gün yani 19 Kasım 2020 tarihinde piyasada olacaklar.