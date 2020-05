PlayStation 5 Çıkış Tarihi Sony'nin İş İlanında Ortaya Çıktı

Sony bu sene içerisinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni konsol hakkında bazı resmi açıklamalara sahip olsak da fiyatlandırma bilgisi ve çıkış tarihi gibi asıl merak edilen detaylar halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. Buna karşın ufak bir hata Sony PlayStation 5 çıkış tarihi ile ilgili önemli bir sızıntıyı ortaya çıkarmış olabilir.

Sony tarafından yapılan açıklamalar dahilinde yeni nesil konsolun bu sene satışa sunulacağını biliyoruz. Öte taraftan elimizde daha net bir tarih için herhangi bir bilgi yok. Japonya'nın popüler iş bulma ve kariyer sitesi Rikunabi üzerinde ortaya çıkan yeni bir iş ilanı, bu tarihi bize sunuyor olabilir.

Sony Japonya tarafından yayınlanan ve Nibellion tarafından fark edilen iş ilanının açıklama kısmında yeni konsolun Ekim 2020 döneminde çıkış yapacağı belirtiliyor. Daha önceki deneyimlerden de yola çıkarak bu tarihin tutarlı bir tarih olduğunu söylememizde sakınca yok. Nitekim PlayStation 4, Kasım 2013 tarihinde satışa sunulmuştu.

A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this Octoberhttps://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH