PlayStation 5 Digital Fiyatı Sızdı: Ne Kadar Olacak?

Sony önümüzdeki saatlerde düzenleyeceği yeni etkinlikle birlikte PlayStation 5 hakkında daha fazla detayı tüketicilerle buluşturacak ve bunların arasında yeni nesil konsolun fiyatının açıklanması da bekleniyor. Bu noktada Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapor ile birlikte PlayStation 5 Digital fiyatı ortaya çıkmış olabilir.

PlayStation 5 Digital Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre PlayStation 5'in standart sürümü için belirlenen fiyat 449 dolar iken PlayStation 5 Digital için belirlenen fiyatın 399 dolar olduğu iddia ediliyor. Bu da Xbox'ın yeni nesil oyun konsolları ile rekabete girebilmek için atılan bir adım olabilir.

Ufak bir hatırlatma olması adına Microsoft, Xbox Series X için 499 dolar ve Xbox Series S için 299 dolar gibi gerçekten rekabetçi fiyatlarla karşımıza çıkmıştı. Bu arada söz konusu iki modelin ülkemizdeki satış fiyatları ise sırasıyla 7.499 TL ve 4.599 TL olarak belirlenmişti.

Buna göre - eğer iddialar doğru ise - PlayStation 5'in ve PlayStation 5 Digital'in ülkemizde 5.000 TL ila 7.000 TL bandında satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Peki siz bu fiyatlandırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.