PlayStation 5 (PS5) çıkışına sayılı günler kalmışken oyun konsolu için ön sipariş veren oyunculara önemli bir e-posta gönderildi. Oyunculara gelen e-postalara göre PlayStation 5 Dualsense oyun konsolundan önce gelebilir. Peki, oyunculara gelen e-postanın içerisinde yer alan bilgilere göre DualSense oyun konsolu için ön sipariş veren oyunculara tam olarak ne zaman teslim edilmeye başlanacak? İşte oyunculara gönderilen e-postanın ayrıntıları!

PlayStation 5 DualSense Ne Zaman Gelecek?

PlayStation 5'in çıkışına 1 aydan kısa bir süre kaldı ancak oyuncular için oyun konsolunu heyecan içerisinde bekleme süreci devam ediyor. Oyun konsoluna az bir süre kalmışken ön sipariş vermiş oyunculara önemli bir e-posta gönderildi. Oyunculara gönderilen e-postada ön sipariş veren oyunculara DualSense kontrolcüsünün bu ayın sonunda yani 30 Ekim 2020 tarihinde gönderilmeye başlanacağına dair oldukça önemli bir açıklama bulunuyor.

PS5 için ön sipariş vermiş oyuncular, PlayStation'ın resmi web sitesine göre 30 Ekim'den itibaren gönderilmeye başlanacak olan PlayStation 5 DualSense kontrolcüsüne ek olarak HD Camera, Media Remote, DualSense Charging Station ve Pulse 3D Wireless Headset gibi aksesuarlar da 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren ön sipariş vermiş oyunseverlere gönderilmeye başlanacak.

PlayStation 5 Sony tarafından piyasaya sürülmeden önce DualSense kontrolcüsü ile yapılacak faaliyet oldukça kısıtlı çünkü DualSense kontrolcüsünün henüz PlayStation 4 veya bilgisayarda yer alan video oyunlarını oynamak için kullanılıp kullanılamayacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Konu ile ilgili resmi ve doğru bir bilgi olmadığından ötürü PlayStation 4 veya bilgisayardaki video oyunlarında oynamak en azından şimdilik mümkün görünmüyor.

PlayStation 5 DualSense kontrolcüsünün kullanılabileceği yerler hakkında şu an net bir bilgi bulunmuyor ama oyuncular büyük bir olasılıkla yeni oyun konsolu gelmeden önce DualSense kontrolcüsünün hazır olmasına sevinecektir.

PlayStation 5 DualSense Özellikleri

• Dahili Mikrofon: Oyuncular, eski PS5 oyun kollarında sesli olarak iletişim kurmak için kulaklık takması gerekiyordu ancak PS5 DualSense kontrolcüsünde yer alan dahili mikrofon sayesinde oyuncuların kulaklık takmasına gerek kalmayacak. Oyuncular oyun kolundaki dahili mikrofonla insanlarla sesli olarak iletişim kurabilecek.

• Create Butonu: Oyuncular oyunlardaki unutulmaz anlarını "Create" butonunu kullanarak kaydedebilecek ve yayımlayabilecek.

• Titreşim Motoru: Oyuncuları eski oyun kollarına göre çok daha gelişmiş bir titreşim motoru bekliyor. PS5'in gelişmiş titreşim motoru sayesinde oyun içi eylemlerine bağlı olarak anlık titreşimler hissedebilir, oyunun sizi daha çok içine çekmesine imkan verebilirsiniz.