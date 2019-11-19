PlayStation 5'e Özel Olarak Üretilen Dualshock 5'in Tasarımı Ortaya Çıktı!

Sony'nin Playstation 5'e özel olarak ürettiği Dualshock 5'in tasarımı ortaya çıktı. İşte Dualshock 5!

Sony yeni bir konsol ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Playstation 4 ile piyasaya yeni bir soluk getiren Sony, yeni modeli PS5 ile dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Tabi çalışmaların sonuna gelindiği aşikar. Bunun en büyük örneği ise konsolun kontrolcüsü olan Dualshock 5'in tasarım görselleri.

Dualshock 5'in tasarım görselleri, Sony patent için Japonya Patent Ofisi'ne başvurduğunda ortaya çıktı. Ortaya çıkan görsellerde yeni Dualshock modelinin eskisinden pek de farklı olmadığı görünüyor. Alt kısımdaki resme baktığınızda sol kısımda yeni Dualshock 5'in görselleri yer alıyor. Sağda ise Dualshock 4 yer alıyor.

Görsellere bakıldığında yeni modelde sol kısımda bulunan kontrol tuşlarının boyutları küçülmüş. Sağ kısımdaki tuşlarda ise ufak çaplı bir büyüme söz konusu. Ortadaki dokunmatik yüzey ile alakalı farklı söylentiler ortalıkta dolaşsa da görsele baktığımızda bu kısımda da bir değişiklik olduğu söylenemez.

Sony'nin yaptığı açıklamalara göre cihazdaki en büyük farklılık titreşim ve buton sertliği kısmında olacak. Kullanıcılar artık oyunlarda cihazdan daha farklı titreşimler alacak. Bununla beraber tuşların sertlik ayarı ayarlanabilecek. Yani oynadığınız oyuna göre bu tuşların sertliklerini değiştirebileceksiniz. Bakalım Sony'nin yeni konsolu nasıl olacak?