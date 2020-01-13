PlayStation 5, E3 2020'yi Es Geçebilir

Sony uzun süredir beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile karşımıza çıkmak için çabalarını sürdürüyor. Yeni sızıntılar E3 2020 için bazı üzücü gelişmeleri işaret ediyor.

Sony, E3 2020'yi Es Geçebilir

E3 2020, 9 Haziran - 11 Haziran tarihleri arasında Los Angeles'ta düzenlenecek. Son zamanlarda PlayStation 5 modelinin hazırlıklarını sürdüren Sony, E3 2020 katılımcılarından birisi olmayacak gibi gözüküyor. En azından iddialar bu yönde.

Ünlü endüstri analisti Michael Pachter tarafından yapılan yorumlara göre Sony'nin bu yıl E3 fuarına katılma yönünde herhangi bir niyeti yok. "Bildiğim kadarıyla katılmayı planlamıyorlar." diyen Pachter, "Bence bu çok büyük bir hata." diyerek ekledi. "Umarım fikirlerini değiştirirler, ancak şüpheliyim." diyen Pachter, bu cümle ile konuşmasına son verdi.

E3 2019 fuarında da yer almayan Sony'nin yeni konsol ile birlikte E3 2020'de yer almasını beklemek çok da yanlış değildi. Ancak görünüşe göre böyle olmayacak. Her ne olursa olsun 2020, Sony için büyük bir yıl olacak. Nitekim işler de oldukça kızışacak gibi duruyor.

Bu arada Sony PlayStation 5 (PS5) Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi! - 2020 isimli yazıya göz atmanızı tavsiye ederim. Diğer olası gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın!