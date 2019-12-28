PlayStation 5, En Kolay Oyun Geliştirilen Konsol Olacak

Dengeki PlayStation dergisinin yeni sayısında SIE Bağımsız Geliştirici Girişimi Başkanı Shuhei Yoshida ile yapılmış olan bir röportaja yer verildi. Söylenenlere göre, geliştirici stüdyolar PlayStation 5 konsolundan bir hayli memnun kalmışlar.

Bildiğiniz gibi PlayStation 3, Sony tarihindeki en zor oyun geliştirilen konsol olma özelliğini taşıyor. Sony, Toshiba ve IBM ortak çalışmasıyla üretilen Cell işlemcili konsol, başta Ubisoft olmak üzere çoğu geliştiriciye kök söktürmüştü. Yoshida da buna değinerek, geliştiricilerin karmaşık bir donanımın doğal sorunlarını aşmaya odaklanmalarının gerekmesi durumunda oyunlarını geliştirmeye odaklanamayacaklarını dile getirdi. Bu nedenle de PlayStation 3'ten alınan dersten sonra, her daim mevcut nesilde oyun geliştirmenin en kolay olduğu donanımı sunmak için çaba sarf edilmiş. Mimarisi Mark Cerny tarafından inşa edilen PlayStation 4, bu sorunun üstesinden gelindiği ilk konsol olmuştu.

PlayStation 5 ile bu bir adım daha öteye taşınmış. Bunu, SIE Bağımsız Geliştirici Girişimi Başkanı Shuhei Yoshida'nın oyun geliştiren stüdyoların Sony cephesine yaptıkları geri dönüşlere değinmesi ile öğreniyoruz. Geliştirici stüdyolar, yeni nesil PlayStation konsolunun öncekilere hiç benzemediğini ve bunun kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu dile getirmişler. Öyle ki oyun geliştirmenin önceki PlayStation'lar ile karşılaştırıldığında, hiç olmadığı kadar kolay oluyormuş. Bunun, Japon teknoloji devinin kendisine koyduğu hedefe ulaştığı anlamına geliyor diyebiliriz.

Şu anda Counterplay Games tarafından geliştirilmekte olan Godfall, yeni nesilde PC ve PlayStation 5 oyunlarından bir tanesi olacak. Şimdilik net bir tarih yok ama Gearbox Software yayıncılığında 2020 yılı içerisinde çıkması bekleniyor.