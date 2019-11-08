PlayStation 5, En Kolay Oyun Geliştirilen PlayStation Konsolu Olacak

Hakkında daha çok bilgiye sahip olmayı istediğimiz PlayStation 5, önümüzdeki senenin son çeyreğinde satışa sunulacak. Japon teknoloji devi yeni nesil konsolunun tanıtımını zamana yayarak yapmaya devam ediyor. Tüm detaylar tam olarak ne zaman paylaşılacak bilmiyoruz ama SIE Üst Yöneticisi ve Başkanı Jim Ryan, ilginç sayılabilecek bir detay daha paylaştı. PlayStation 5, en kolay oyun geliştirilecek PlayStation konsolu olacakmış.

Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce yeni nesil PlayStation konsolunun geliştirme kiti ortaya çıkmış ve bunun sonrasında da birçok geliştirici halihazırda oyun geliştirdiklerini duyurmuşlardı. GamesIndustry.biz tarafından yapılan röportaj sırasında konuşan Jim Ryan da yapılan geri dönüşlerden bahsederek, "Geliştiricilerden ve yayıncılardan duyduğumuz bir şey benim bilhassa iyimser olmamı sağlıyor ki, o da yazdıkları kodu PlayStation 5 üzerinde çalıştırma deneyiminin daha önceki hiçbir PlayStation konsolunda olmadığı kadar rahat olması."

PlayStation 3, mimarisinin karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayı yayıncılar ve geliştiriciler büyük oranda zorluk çekmişlerdi ama Sony, PlayStation 4 konsolunu geliştirirken bu durumun üstüne düşmüş ve başarılı bir sonuç almıştı. Şimdi ise bunu çok daha fazla geliştirmişler gibi görünüyor.

Röportajın ilerleyen kısımlarında ise SIE Üst Yöneticisi ve Başkanı Jim Ryan, Birleşik Devletler, Avrupa ve Japonya olmak üzere bölgesel divizyonları bilhassa konsolun pazarlamasına odaklanmak için daha uyumlu şekilde bir araya getirme planlarının olduğundan da bahsetti. "İkinci kısım pazarlamamızda." yorumunda bulundu ve devam etti. "İlk küresel kampanyamız Spider-Man ile oldu. Hiç şüphesiz ki harika bir oyun ama aynı zamanda PlayStation'ın en iyi satan birinci parti oyunu oldu. Küresel çapta tasarlanan bir kampanyaydı ve olağanüstü bir biçimde uygulandı."

Şimdilik PlayStation 5 konsolu ile buluşacağımız net bir tarih yok ama önümüzdeki sene bu zamanlarda, oyun dünyasında yeni bir sayfa açılmış olacak ve bakalım bizleri neler bekleyecek?