PlayStation 5 Fiyatı Sızdırıldı: Series X'ten Pahalı Olabilir

Microsoft geçtiğimiz saatlerde yaptığı resmi açıklama ile birlikte yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in fiyatını ve çıkış tarihini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından ortaya çıkan yeni bir rapor ise PlayStation 5 fiyatı ile ilgili bazı detaylara ışık tutuyor olabilir.

PlayStation 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Söz konusu sızıntıya göre PlayStation 5'in standart sürümü 599 dolar fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Buna karşın oyun konsolunun tamamen disksiz bir sürümünün de olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Aynı raporda bu bu sürümün ise 499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.

Bu fiyatı kısa bir şekilde değerlendirmemiz gerekirse disksiz sürümün fiyatı, Xbox Series X ile birebir olarak aynı olacak gibi gözüküyor. Buna karşın standart sürümü almak isteyen kullanıcılar yaklaşık 100 dolar gibi daha yüksek bir fiyatı ödemek zorunda kalabilirler.

Tabii diğer tüm sızıntılarda da olduğu gibi bu sızıntıya da mesafeli yaklaşmamızda fayda olabilir. PlayStation 5'in ne zaman satışa sunulacağı ya da hangi fiyat etiketine sahip olacağı henüz resmileşmedi ancak ilerleyen haftalarda konu ile ilgili daha fazla sızıntıya ulaşmayı bekliyoruz.

Peki siz bu sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu sızıntılar doğru ise 499 dolara Xbox Series X'i mi yoksa disksiz PlayStation 5'i mi tercih ederdiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.