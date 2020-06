PlayStation 5 Fiyatı Sızdırıldı: Görenler Şaşırıyor

Tanıtımına saatler kalan PlayStation 5'in fiyatı hakkında yeni bir sızıntı geldi. Sony PlayStation 5 fiyatı netleşiyor. Gelin hep beraber Playstation 5 fiyatı hakkında sızdırlan bilgilere göz atalım.

2 TB depolama alanına sahip olan PlayStation 5'in AmazonUK'deki fiyatının 599,99 İngiliz Sterlini olduğu ortaya çıktı. PS5 hakkında Amazon'da hiçbir bağlantı yayınlanmadı, ancak birisi görünüşe göre sipariş verebildi. Hemen aşağıdan Twitter üzerinden yapılan paylaşıma göz atabilirsiniz.

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP