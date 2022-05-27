Sony Daha Fazla PlayStation 5 Üretmeye Başlayacak: Fiyatlar Düşebilir

Sony'nin ileriye dönük en önemli önceliklerinden biri, konsola yönelik benzeri görülmemiş talebi karşılamak için PS5'in üretimini hızlandırmak. Yatırımcılarla yapılan bir brifingde şirket, yeni konsolun 2021'de PS4'ün gerisinde kalmasından sonra bu yıl iki konsol arasındaki satışlardaki açığı kapatmayı beklediğini söyledi.

Sony, PS5 satışlarının eksikliğini yeterli PS5 üretememesine bağlıyor. Üç aylık kazanç raporunda devam eden tedarik zinciri kıtlığı nedeniyle yeterli sayıda birim bulunmuyor yani talep noktasında bir sorun yok ancak stok Sony'nin en büyük problemi. Şirketin sunduğu verilere göre 80.000 PS5 birimini satmak yalnızca 82 dakika alırken, aynı sayıda PS4'ü satmak tam 9 gün sürüyor.

Şirket, tedarik zinciri kıtlığı biraz azaldıkça daha fazla birim üretebilmeyi umuyor ancak pandeminin parça bulunabilirliği üzerindeki etkisi hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ayrıca Sony, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin lojistik ve potansiyel parça stoğunu da etkileyeceğinden endişe ediyor. Bu sorunların etkisini azaltmak için Sony "istikrarsız piyasa koşullarında daha fazla imkân için" birden fazla tedarikçiden kaynak sağlamayı planlıyor. Ayrıca konsol için en uygun teslimat rotalarını sürdürmek için devam eden müzakereleri de var.

PS5 Fiyatlarında İndirim Görebiliriz

Şirket, bu çözümlerle birlikte gelecek yıldan itibaren PS5 satışlarının PS4'leri tekrar geçebileceğine inanıyor. Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan brifing sırasında, ilk artışın ardından şirketin "konsol üretiminde daha fazla artış planladığını ve daha önce hiç ulaşamadığı üretim seviyelerine çıkacaklarını" söyledi. Daha fazla üretim sağlanabildiği noktada stok sorununun yaşanmayacağını hesaba katarsak PS5 fiyatlarında bariz indirimler görmemiz muhtemel.

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