PlayStation 5 Fiyatları Pek Çok Bölgede Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar

Yüksek enflasyon oranları da dâhil olmak üzere küresel ekonomik ortam nedeniyle belirli pazarlarda PS5 fiyatlarının artırılacağı Sony tarafından açıklandı. EMEA, APAC ve LATAM bölgelerinin yanı sıra Kanada'daki belirli pazarlara yeni önerilen perakende fiyatı duyuruldu.

Küresel ekonomik ortam, Dünya çapında birçoğumuzun şüphesiz deneyimlemekte olduğu bir zorluk. Tüketicileri etkileyen ve birçok endüstri üzerinde baskı yaratan, yüksek küresel enflasyon oranlarının yanı sıra olumsuz döviz trendleri de şirketlerin elini kolunu bağlayabiliyor.

Sony de bu bağlamda bir karar aldı ve bu zorlu ekonomik koşullara dayanarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), Asya-Pasifik (APAC), Latin Amerika ( LATAM) ve Kanada'da fiyatlarını güncellediğini duyurdu. ABD'de ise şimdilik herhangi bir fiyat artışı olmayacak.

Yeni PlayStation 5 Fiyatları

Avrupa

PS5 Diskli – €549.99

PS5 Dijital Sürüm – €449.99

İngiltere

PS5 Diskli – £479.99

PS5 Dijital Sürüm – £389.99

Japonya

PS5 Diskli – ¥60,478 yen (vergiler dâhil)

PS5 Dijital Sürüm – ¥49,478 yen (vergiler dâhil)

Çin

PS5 Diskli – ¥4,299 yuan

PS5 Dijital Sürüm – ¥3,499 yuan

Avustralya

PS5 Diskli – AUD $799.95

PS5 Dijital Sürüm – AUD $649.95

Meksika

PS5 Diskli – MXN $14,999

PS5 Dijital Sürüm – MXN $12,499

Kanada

PS5 Diskli – CAD $649.99

PS5 Dijital Sürüm – CAD $519.99

Sony yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Bu fiyat artışı, mevcut küresel ekonomik ortam ve bunun etkileri göz önüne alındığında bir zorunluluk olsa da en büyük önceliğimiz, mümkün olduğunca çok sayıda oyuncunun PS5'in sunduğu her şeyi ve gelecekte olacakları deneyimleyebilmesi için PS5 tedarik durumunu iyileştirmek üzerine olacak.

Yeni fiyatların ülkemizdeki resmî ve ithalatçı fiyatlarını nasıl etkileyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.