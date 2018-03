PlayStation 5 Geliştiricilere Gönderilmeye Başlandı

Bugün ortaya çıkan yeni bir söylenti, konsol oyuncularını hayli heyecanlandırdı. Bir video oyun editörü, PlayStation 5’in oyun geliştiricilerine gönderilmeye başlandığını iddia etti.

Sekizinci nesil oyun konsolları arasında yer alan PlayStation 4, 20 Şubat 2013 tarihinde ilk olarak Kuzey Amerika’da piyasaya sürülmüş, ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde teker teker piyasaya çıkmaya başlamıştı. Çıktığı yıla göre üst seviye sayılabilecek donanım özellikleriyle oldukça beğenilen PlayStation 4, bugüne kadar 75 milyondan fazla satılmıştı.

PlayStation 4’ün çıkışının üzerinden beş yıl gibi bir süre geçmişken, Sony’nin bir sonraki konsolu için çalışmalara başladığı bir süredir konuşuluyordu. Fakat bugün oldukça ilginç bir iddia dillendirildi. Uzun süredir video oyunlarına dair haberler yapan Marcus Sellars, kişisel Twitter hesabı üzerinden PlayStation 5’in geliştirici sürümünün stüdyolara gönderilmeye başlandığını söyledi.

Oyun stüdyolarına gönderilen konsol versiyonunun, son kullanıcıya ulaşan konsollardan bir hayli farklı olduğu belirtildi. Oyun stüdyolarının daha başarılı oyunlar geliştirebilmeleri için donanım özelliklerine direkt olarak ulaşabildikleri ve “dev kit” ismi verilen bu özel konsolların, son kullanıcıya ulaşacak olan konsollardan bir iki yıl kadar önce oyun stüdyolarına gönderilmeye başlandığı da söylenenler arasında yer aldı.

PS5 dev kits went out early this year to third party developers.