PlayStation 5 Gelmiş Geçmiş En Güçlü Konsol Olmaya Hazır

PlayStation 5'in, PS4'ten daha güçlü olması muhtemel ancak yeni bir kıyaslama testi sızıntısının iki konsol arasındaki performans farkını ortaya çıkarmış olabilir. İşte üst düzey performans skoruyla yeni PlayStation 5.

Geçtiğimiz gün Twitter'da PS5'in önceki konsola olan puan farkı sızdırıldı. Gonzalo olarak adlandırılan PlayStation 5 yarı-özel AMD APU'sunun açıklanmayan bir kıyaslama puanına göre 20 binden daha fazla puan aldı. 3DMark Fire Strike'dan alındığı iddia edilen skorda PS4'ün 5 binde kaldığı gözlemlendi.

The score is hidden.

I only see the overall score.

PS4 - Rough score 5000

Gonzalo - score 20000 up — APISAK (@TUM_APISAK) 25 Haziran 2019

PS5 Performansı GTX 2070'le Yarışıyor

PS4'ün normal sürümünden dört kat daha performanslı olacağı iddia edilen PS5'in teste hazır halde mi girdiği yoksa henüz deneme aşamasında mı olduğu bilinmiyor. Yani bu farkın artacağını, PS5'in daha güçlü bir konsol haline gelebileceğini söyleyebiliriz. GeForce RTX 2070 3DMark Fire Strike testinde yaklaşık 22 bin puan almıştı. Bu anlamda PS5'in, GTX 2070 performansına yakın olacağı düşünülüyor.

2020 veya 2021'de Geliyor

Microsoft’un Project Scarlett olarak adlandırılan yeni nesil Xbox’ından daha güçlü olduğu ifade edilen PS5'in açık ara en güçlü konsol olacağını söylemek mümkün. Ancak önünde Stadia gibi büyük bir rakiple karşı karşıya olan PS5'in birkaç yıl içerisinde pazara sunulması muhtemel.