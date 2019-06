PlayStation 5 Gelmiş Geçmiş En Güçlü Konsol Olmaya Hazır

PlayStation 5'in, PS4'ten daha güçlü olması muhtemel ancak yeni bir kıyaslama testi sızıntısının iki konsol arasındaki performans farkını ortaya çıkarmış olabilir. İşte üst düzey performans skoruyla yeni PlayStation 5.

Geçtiğimiz gün Twitter'da PS5'in önceki konsola olan puan farkı sızdırıldı. Gonzalo olarak adlandırılan PlayStation 5 yarı-özel AMD APU'sunun açıklanmayan bir kıyaslama puanına göre 20 binden daha fazla puan aldı. 3DMark Fire Strike'dan alındığı iddia edilen skorda PS4'ün 5 binde kaldığı gözlemlendi.

The score is hidden.

I only see the overall score.

PS4 - Rough score 5000

Gonzalo - score 20000 up