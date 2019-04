PlayStation 5 için En Az Bir Yıl Beklememiz Gerekecek

PlayStation 5 ne zaman satışa sunulacak? Şu an bu, konsol ile ilgili cevabını en çok merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi diyebiliriz. Sony tarafından kesin bir tarih verilmiş değil. Bunun için oldukça erken ama Japon teknoloji devi ortaya atılmasına kesin gözüyle baktığımız tahminlerin ve iddiaların önüne geçebilmek için ufak ve önemli sayılabilecek bir açıklamada bulundu. PlayStation 5, önümüzdeki bir senelik süre zarfında satışa sunulmayacak.

Bildiğiniz gibi 2019 finansal yılı 31 Mart 2019 tarihinde sona ermişti. Japon teknoloji devi ise 2019 finansal yılı ile ilgili genel bir konferans düzenlemişti. Bu konferans sırasında PlayStation 5 konsoluna da değinilmeden geçilmedi. Wall Street Journal gazete muhabiri Takashi Mochizuki tarafından Twitter hesabı üzerinden aktarılan bilgiye bakılırsa, konsolun çıkışı önümüzdeki bir senelik dönemde gerçekleştirilmeyecek. Bir diğer deyişle, 31 Mart 2020 tarihinden önce PlayStation 5 ile buluşmamız mümkün olmayacak.

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console