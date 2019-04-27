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  4. PlayStation 5 için En Az Bir Yıl Beklememiz Gerekecek

PlayStation 5 için En Az Bir Yıl Beklememiz Gerekecek

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

PlayStation 5 ne zaman satışa sunulacak? Şu an bu, konsol ile ilgili cevabını en çok merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi diyebiliriz. Sony tarafından kesin bir tarih verilmiş değil. Bunun için oldukça erken ama Japon teknoloji devi ortaya atılmasına kesin gözüyle baktığımız tahminlerin ve iddiaların önüne geçebilmek için ufak ve önemli sayılabilecek bir açıklamada bulundu. PlayStation 5, önümüzdeki bir senelik süre zarfında satışa sunulmayacak.

Bildiğiniz gibi 2019 finansal yılı 31 Mart 2019 tarihinde sona ermişti. Japon teknoloji devi ise 2019 finansal yılı ile ilgili genel bir konferans düzenlemişti. Bu konferans sırasında PlayStation 5 konsoluna da değinilmeden geçilmedi. Wall Street Journal gazete muhabiri Takashi Mochizuki tarafından Twitter hesabı üzerinden aktarılan bilgiye bakılırsa, konsolun çıkışı önümüzdeki bir senelik dönemde gerçekleştirilmeyecek. Bir diğer deyişle, 31 Mart 2020 tarihinden önce PlayStation 5 ile buluşmamız mümkün olmayacak.

Peki PlayStation 5 resmi olarak ne zaman duyurulabilir? En azından E3 2019 fuarını Sony katılımda bulunmayacağı için listemizden çıkartabiliriz. Ancak bu, konsolun bu sene duyurulmayacağı anlamına gelmiyor. Bildiğiniz gibi her yeni PlayStation konsolu PlayStation Meeting adı verilen özel bir etkinlikte duyurulmuştu. Bu yıl bu etkinliğin bir yenisi düzenlenebilir veya bu sene pas geçilip 2020 yılı beklenebilir. Bir diğer ihtimal ise yıl sonunda düzenlenecek olan PlayStation Exprience 2019, ki daha önceden de PlayStation 5 konsolunun bu yılın PlayStation Experience etkinliğinde gösterileceği iddia edilmişti. Bekleyelim bakalım neler olacak?

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