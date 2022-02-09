Playstation 5 için ‘Hey Playstation’ Özelliği Duyuruldu

Sony, kullanıcıların sohbetlerini kişiselleştirmeleri için yeni özellikler sunan ikinci PlayStation 5 yazılım betasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. PlayStation 5 sahipleri nihayet ‘Hey PlayStation’ ile başlayan sesli komutları kullanabilecek ve ayrıca mono ses ve genişletilmiş ekran okuyucu dil desteği gibi yeni erişilebilirlik özelliklere erişebilecek.

Şirket ayrıca PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarındaki gruplar için Open Party desteğini test etmeye başlayacak. Belirli bölgelerdeki oyuncular, bu yıl içinde çıkacak resmi sürümden önce PS5 ve PS4 için beta yazılımını test edebilecek.

Sony'nin PS5 sistem yazılımının en son betasının bir parçası olarak, ABD ve Birleşik Krallık'taki oyuncular, oyunları ve uygulamaları hızlı bir şekilde bulmak ve açmak için sesli komutların ön izlemesini test edebilecek.

‘Hey PlayStation’ Özelliği Şimdilik Yalnızca İngilizce Olarak Kullanılıyor

Bunun yanında medya oynatma da sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. Oyuncular, Sesli Komut (Önizleme) ayarını etkinleştirebilir ve PlayStation 5'lerinde sesli komutları kullanmaya başlamak için 'Hey PlayStation' diyebilir. Bu özellik şimdilik yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor, isteyen kişiler bu özelliği devre dışı bırakabiliyor.

Hey PlayStation’a seslendikten sonra kullanıcılar, konsolun bir oyunu açmasını, uygulamayı başlatmasını veya müzik değiştirmesini isteyebiliyor. Destek yalnızca ABD ve İngiltere merkezli kayıt altına alınan PS hesaplarında kullanılabiliyor.

Öte yandan Sony'nin PlayStation 5 Game Base'i de yaklaşan beta sürümünün bir parçası olarak iyileştirmeler aldı ve oyuncular artık arkadaşlar, partiler ve mesajlar olmak üzere üç bölüme de erişim sağlayabilecek.

Ayrıca PS5, kullanıcı arayüzünü türe göre filtreleme özelliği, ana ekranda 14 adede kadar oyun bulundurma ve uygulama desteği ile ana ekranda 5 adede kadar oyun ve uygulamayı 'Keep in Home' butonu ile sabitleme seçeneği de dahil olmak üzere birçok iyileştirme aldı.