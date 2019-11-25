PlayStation 5 için Heyecan Dorukta! Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Sony tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan ve oyun dünyasına yeni bir soluk getirmesi beklenen PlayStation 5, güvenilir kaynaklardan alınan önemli bir sızıntı ile gündeme geldi. Sony PlayStation 5 çıkış tarihi sızdırıldı.

Sony PlayStation 5 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

PSErebus tarafından yapılan açıklamaya göre PS5, 2020 yılının tatil sezonunda birkaç ülkede satışa sunulacak. Bununla birlikte Kuzey Amerika için satış tarihi ise 20 Kasım 2020 olacak. Yani başka bir deyişle satışların bölge bazlı olarak planlanacağını söyleyebiliriz.

Şu an için daha erken veya daha geç satışa sunulacak bölgeler hakkında bir açıklama yapmış olmasa da, genel satışın Kuzey Amerika ile aynı tarihte yapılmasını bekleyebiliriz. Bu da 20 Kasım 2020 tarihini işaret ediyor.

Tüm bunlarla birlikte kaynak her ne kadar güvenilir olarak görülse de, yeni modelin satışına halen uzun bir süre olduğunu hatırlatalım. Eğer iddialar doğru ise bile, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmeler bu tarih üzerinde oynamalara sebep olabilir.

Sony PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Nasıl Olacak?

Bunun için oldukça erken. Ancak güncel nesil modellerin fiyatlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, yeni nesil modelin fiyatının çok da memnun edici olmayacağını söyleyebiliriz.