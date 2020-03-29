PlayStation 5 İçin İyi Haber Geldi

Koronavirüs salgının başlamasından bu yana dünya çapında pek çok etkinlik iptal edildi, milyonların takip ettiği ürün lansmanları sonraya ertelendi. Böyle bir durum koronavirüs salgının hem Xbox Series X hem de PlayStation 5’in çıkış tarihi üzerinde bir etkisi olup olmayacağı merakını yarattı.

Büyük şirketlerden bu konuda şimdiye dek elle tutulur herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat sessizliğini bozan ilk taraf Sony oldu. Açıklama yapan Japonya merkezli firma, devam eden koronavirüs salgınının PlayStation 5’in çıkış tarihi üzerinde henüz önemli bir etkisi olmadığını ifade etti.

PlayStation 5 haberleri gelmeye devam edecek

Platformun hayranlarını sevindirecek bu açıklama, şirketin 'koronavirüs salgınının PlayStation 5’in piyasaya sürülmesini henüz geciktirmediğini' söylemesinden yalnızca 9 gün sonra geldi.

9 günlük süre zarfında koronavirüs salgını küresel anlamda daha kötüye gitse de PS5'in lansmanında en önemli faktör olan bazı Asya ülkeleri şu anda iyi durumda.

Bütün dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının önümüzdeki günlerde ne tür bir hâl alacağı ise belli değil. Tüm bunlara ek olarak Sony cephesinde şimdilik işlerin yolunda gittiğini ve PlayStation 5’in tanıtımı için ısrarcı olduklarını söylemek mümkün. Eğer konsol gecikecek olsaydı PlayStation hayranları da doğal olarak hayal kırıklığı yaşayacaktı. Şirketin hayranları için sevindirici olan bu kararının ilerleyen günlerde değişip değişmeyeceği ise yakında ortaya çıkacak.